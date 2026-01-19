La UFC inicia una nueva era este fin de semana con su debut en una nueva casa televisiva, un movimiento clave que impacta tanto a los fanáticos de las MMA en Estados Unidos como también en Sudamérica y por supuesto, Chile.

Así es, porque la mayor empresa de artes marciales mixtas del mundo deja atrás no solo el formato tradicional de ‘PPV’ para este 2026, sino también a Disney+ y su señal ESPN, ya que a partir de ahora se transmitirá de manera exclusiva a través de Paramount+.

El estreno será a lo grande con el evento UFC 324, encabezado por el esperado combate entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett, una pelea que tendrá en juego el cinturón interino del peso ligero.

UFC 324 marcará el estreno de UFC en Paramount+.

Así, la jaula más importante del mundo abre una nueva era televisiva. En Chile, los planes de esta plataforma parten desde los $4.299 mensuales, y las suscripciones están disponibles en www.paramountplus.com.

¿Cuándo y a qué hora comienza UFC 324: Gaethje vs. Pimblett?

UFC 324 se celebra el sábado 24 de enero a partir de las 19:00 horas de Chile con la cartelera preliminar , mientras que las peleas estelares iniciarán a partir de las 23:00 horas de Chile y se llevarán a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, NV.

Horarios UFC 324 en LATAM

Horario Preliminar Horario estelar Países LATAM 21:00 horas 00:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 22:00 horas 00:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 18:00 horas 22:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 19:00 horas 23:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Cartelera UFC 324: Gaethje vs. Pimblett

Estelar

Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett: Pelea título interino peso ligero.

Sean O’Malley vs. Song Yadong: Peso gallo.

Waldo Cortes-Acosta vs. Derrick Lewis: Peso completo.

Natalia Silva vs. Rose Namajunas: Peso mosca femenino

Arnold Allen vs. Jean Silva: Peso pluma.

Preliminares

Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo: Peso gallo.

Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev: Peso mediano.

Modestas Bukauskas vs. Nikita Krylov: Peso semi-pesado.

Alex Perez vs. Charles Johnson: Peso mosca.

Preliminares iniciales