La UFC inicia una nueva era este fin de semana con su debut en una nueva casa televisiva, un movimiento clave que impacta tanto a los fanáticos de las MMA en Estados Unidos como también en Sudamérica y por supuesto, Chile.
Así es, porque la mayor empresa de artes marciales mixtas del mundo deja atrás no solo el formato tradicional de ‘PPV’ para este 2026, sino también a Disney+ y su señal ESPN, ya que a partir de ahora se transmitirá de manera exclusiva a través de Paramount+.
El estreno será a lo grande con el evento UFC 324, encabezado por el esperado combate entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett, una pelea que tendrá en juego el cinturón interino del peso ligero.
UFC 324 marcará el estreno de UFC en Paramount+.
Así, la jaula más importante del mundo abre una nueva era televisiva. En Chile, los planes de esta plataforma parten desde los $4.299 mensuales, y las suscripciones están disponibles en www.paramountplus.com.
¿Cuándo y a qué hora comienza UFC 324: Gaethje vs. Pimblett?
UFC 324 se celebra el sábado 24 de enero a partir de las 19:00 horas de Chile con la cartelera preliminar, mientras que las peleas estelares iniciarán a partir de las 23:00 horas de Chile y se llevarán a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, NV.
Horarios UFC 324 en LATAM
|Horario Preliminar
|Horario estelar
|Países LATAM
|21:00 horas
|00:00 horas
|México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
|22:00 horas
|00:00 horas
|Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.
|18:00 horas
|22:00 horas
|Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
|19:00 horas
|23:00 horas
|Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
Cartelera UFC 324: Gaethje vs. Pimblett
Estelar
- Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett: Pelea título interino peso ligero.
- Sean O’Malley vs. Song Yadong: Peso gallo.
- Waldo Cortes-Acosta vs. Derrick Lewis: Peso completo.
- Natalia Silva vs. Rose Namajunas: Peso mosca femenino
- Arnold Allen vs. Jean Silva: Peso pluma.
Preliminares
- Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo: Peso gallo.
- Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev: Peso mediano.
- Modestas Bukauskas vs. Nikita Krylov: Peso semi-pesado.
- Alex Perez vs. Charles Johnson: Peso mosca.
Preliminares iniciales
- Michael Johnson vs. Alexander Hernández: Peso ligero.
- Josh Hokit vs. Denzel Freeman: Peso completo.
- Ricky Turcios vs. Cameron Smotherman: Peso gallo.
- Adam Fugitt vs. Ty Miller: Peso wélter.