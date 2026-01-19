Es tendencia:
¡Es oficial! UFC debuta en nueva casa televisiva con el evento 324: Gaethje vs. Pimblett

El primer evento numerado de las MMA del 2026 se llevará a cabo este fin de semana desde el T-Mobile Arena y contará con nueva transmisión.

Por Franco Abatte

Justin Gaethje se mide a Paddy Pimblett en la estelar de UFC 324 por el título interino de peso ligero.
© UFCJustin Gaethje se mide a Paddy Pimblett en la estelar de UFC 324 por el título interino de peso ligero.

La UFC inicia una nueva era este fin de semana con su debut en una nueva casa televisiva, un movimiento clave que impacta tanto a los fanáticos de las MMA en Estados Unidos como también en Sudamérica y por supuesto, Chile.

Así es, porque la mayor empresa de artes marciales mixtas del mundo deja atrás no solo el formato tradicional de ‘PPV’ para este 2026, sino también a Disney+ y su señal ESPN, ya que a partir de ahora se transmitirá de manera exclusiva a través de Paramount+.

El estreno será a lo grande con el evento UFC 324, encabezado por el esperado combate entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett, una pelea que tendrá en juego el cinturón interino del peso ligero.

UFC 324 marcará el estreno de UFC en Paramount+.

UFC 324 marcará el estreno de UFC en Paramount+.

Así, la jaula más importante del mundo abre una nueva era televisiva. En Chile, los planes de esta plataforma parten desde los $4.299 mensuales, y las suscripciones están disponibles en www.paramountplus.com.

¿Cuándo y a qué hora comienza UFC 324: Gaethje vs. Pimblett?

UFC 324 se celebra el sábado 24 de enero a partir de las 19:00 horas de Chile con la cartelera preliminar, mientras que las peleas estelares iniciarán a partir de las 23:00 horas de Chile y se llevarán a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, NV.

Horarios UFC 324 en LATAM

Horario PreliminarHorario estelarPaíses LATAM
21:00 horas00:00 horasMéxico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
22:00 horas00:00 horasColombia, Perú, Panamá y Ecuador.
18:00 horas22:00 horasBolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
19:00 horas23:00 horasArgentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Cartelera UFC 324: Gaethje vs. Pimblett

Estelar

  • Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett: Pelea título interino peso ligero.
  • Sean O’Malley vs. Song Yadong: Peso gallo.
  • Waldo Cortes-Acosta vs. Derrick Lewis: Peso completo.
  • Natalia Silva vs. Rose Namajunas: Peso mosca femenino
  • Arnold Allen vs. Jean Silva: Peso pluma.
Preliminares

  • Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo: Peso gallo.
  • Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev: Peso mediano.
  • Modestas Bukauskas vs. Nikita Krylov: Peso semi-pesado.
  • Alex Perez vs. Charles Johnson: Peso mosca.

Preliminares iniciales

  • Michael Johnson vs. Alexander Hernández: Peso ligero.
  • Josh Hokit vs. Denzel Freeman: Peso completo.
  • Ricky Turcios vs. Cameron Smotherman: Peso gallo.
  • Adam Fugitt vs. Ty Miller: Peso wélter.
