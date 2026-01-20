En Chile el fútbol americano se hizo conocido gracias a Sammis Reyes, que jugó en la NFL con los colores de Washington hace algunas temporadas. Después tuvo un paso por Chicago Bears, pero no disputó minutos.

No son tantos los latinos que brillan en este deporte. Por eso la irrupción de un jugador con raíces cubanas ha sido toda una sensación en Estados Unidos.

Se trata de Fernando Mendoza, mariscal de campo que se proclamó campeón en el fútbol americano colegial al comandar a Indiana al primer título de su historia, en un encuentro en el que fue figura.

La historia latina de Fernando Mendoza

Fernando Mendoza nació en Miami. Sus raíces latinas vienen por parte de sus abuelos, que son cubanos y a quienes constantemente valora por los valores que le transmitieron en su niñez y adolescencia.

De hecho al ganar el premio Heisman al mejor jugador de fútbol americano universitario de la temporada, dio un discurso en el que habló unas palabras en español. Es es el segundo latino en conseguirlo, tras el mexicano Jim Pulnkett.

“A mis padres y mis abuelos, quiero decirles que los quiero mucho”, señaló en un idioma al que están poco acostumbrados a oír en las entrañas de este deporte tan norteamericano.

¿Por qué se decidió a jugarlo? “Mi idea era tener la capacidad de expandir el horizonte y demostrar a distintas comunidades cubanas que no solo se trata del boxeo y del béisbol, disciplinas en las cuales destacamos y que me encantan”, señaló Mendoza en CNN.

Señala que “disfruto mucho mirar esos deportes, pero también podemos jugar fútbol americano y cualquier otra disciplina que queramos hacer”.

Su futuro para la próxima temporada estará en la NFL. Seguramente será elegido como primera selección en el draft, la que le corresponderá a los Raiders de Las Vegas, que tras años de marcar el paso sueñan con que sea una estrella mundial.