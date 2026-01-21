El deporte chileno vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, el protagonista es Arley Méndez, uno de los máximos referentes de la halterofilia nacional, quien tomó una decisión que remece al Comité Olímpico y pone en serio riesgo su futuro con el Team Chile.

El levantador de pesas de origen cubano, pero nacionalizado chileno, fue confirmado en las últimas horas como participante de los “Enhanced Games”, también conocidos a nivel internacional como los “Juegos de dopaje libre”, evento que se disputará el 24 de mayo de 2026 en Las Vegas, Estados Unidos.

La información fue anunciada oficialmente por la propia organización, que confirmó a Méndez como parte de un grupo de cinco pesistas que competirán en el certamen, junto a Leidy Solís, Maryam Usman, Yoni Andica y Juan Solís.

Arley Méndez será parte del ‘Enhanced Games’.

Alerta en Chile por Arley Méndez

La participación de Méndez en este evento no es un detalle menor. Los Enhanced Games promueven una competencia sin las restricciones de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), lo que podría inhabilitar automáticamente al deportista para competir en eventos olímpicos oficiales.

En ese escenario, la presencia de Méndez en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 queda seriamente comprometida, al igual que una de las principales opciones de medalla para Chile, considerando su palmarés y nivel competitivo internacional.

El halterófilo de 32 años es atleta olímpico, además de ganador de cuatro veces campeón mundial y bicampeón panamericano, logros que lo posicionaron durante años como una de las grandes figuras del Team Chile en el ciclo olímpico.

Un golpe al proyecto olímpico del Team Chile

La eventual marginación de Méndez de futuras competencias oficiales no solo afecta al deportista, sino que impacta directamente en la planificación del deporte chileno, que lo consideraba una carta fuerte para pelear podio en Los Ángeles.

Al respecto, la periodista y figura de TNT Sports, Carolina Muñoz Veloso, utilizó su cuenta de X para dar a conocer la información y escribió: “Se acuerdan cuando se nacionalizó a Arley Méndez? Levantador de pesas de origen cubano acaba de informar que participará en los “Juegos Dopados”. Con esto se borra por completo de cualquier competencia del ciclo olímpico 🥴 La idea de una medalla para 🇨🇱 en 🏋🏾se perdió”.

Por ahora, desde el entorno del levantador no se ha emitido una respuesta oficial respecto a las consecuencias reglamentarias de su decisión, mientras que las autoridades deportivas nacionales observan con preocupación el escenario que se abre.

Un torneo que genera ruido mundial

Los Enhanced Games han sido duramente cuestionados por federaciones, organismos olímpicos y expertos en deporte de alto rendimiento, al tratarse de una competencia que rompe con los estándares antidopaje tradicionales, aunque sus organizadores defienden el evento asegurando controles médicos y científicos.

Lo concreto es que Arley Méndez ya fue confirmado, y con ello, el deporte chileno entra en zona de riesgo, perdiendo -al menos por ahora- a una de sus mayores esperanzas olímpicas.