Es oficial. Primero fue la votación unánime del directorio de Blanco y Negro en reunión extraordinaria, y minutos después, la ratificación en los canales oficiales de Colo Colo: El delantero Lucas Cepeda se va vendido al Elche de España.

La mesa presidida por Aníbal Mosa aceptó el ofrecimiento que realizó el equipo de propiedad del representante argentino Christian Bragarnik, quien ofreció por el 70 por ciento de su pase una suma de US$2,2 millones de dólares, quedándose con el 30% restante.

Tras conocer la decisión desde Blanco y Negro, a través de su cuenta en Instagram, Colo Colo oficializó la venta de Lucas Cepeda, donde no indicó que parte hacia Elche, mas le deseó el mayor de los éxitos en el siguiente paso en su carrera.

El emotivo mensaje de Colo Colo para despedir a Cepeda

“¡Éxitos Lucas!“, fue lo primero que escribió el Cacique en la red social, para luego entregar detalles de la operación, que le dejará más alivio en las arcas albas y la chance de firmar un nuevo refuerzo con miras a la temporada 2026.

“Tras aprobación por unanimidad del directorio de Blanco y Negro, Lucas Cepeda continúa su carrera profesional en Europa“, posteó Colo Colo para luego destacar los logros que consiguió el oriundo de Valparaíso con la camiseta alba.

“El jugador Cacique, fue parte del plantel campeón del Campeonato Nacional 2024 y de la Supercopa del mismo año, dejándonos como recuerdo grandes goles y momentos de gloria. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus nuevos desafíos”, finalizó el club en su comunicado.

Además, Colo Colo publicó un video con los mejores momentos de Lucas Cepeda en este paso por el Estadio Monumental con la siguiente frase: “Éxito en tus próximos desafíos, sigue avanzando con el empuje y coraje del cacique de demostraste ser dentro y fuera de la cancha“.

Los números que deja el porteño en el Cacique

De esta forma, se pone término a la etapa de Lucas Cepeda en Colo Colo, club al que llegó en 2024 y por el que le pagó a Santiago Wanderers cerca de US$3 millones de dólares. En dos años, ganó igual número de títulos: Supercopa y Campeonato Nacional.

Dentro de la cancha, disputó un total de 5.173 minutos en 72 encuentros, tanto en torneos locales como Copa Libertadores, donde registró 15 goles y ocho asistencias, además de recibir ocho tarjetas amarillas.