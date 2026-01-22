Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Adiós oficial: El emotivo mensaje de Colo Colo para despedir a Lucas Cepeda

A través de sus canales oficiales, el Cacique oficializó su venta a Elche y le dedicó emotivas palabras, agradeciéndole por estos dos años en el club.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Lucas Cepeda se despide de Colo Colo para ir a Elche.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLucas Cepeda se despide de Colo Colo para ir a Elche.

Es oficial. Primero fue la votación unánime del directorio de Blanco y Negro en reunión extraordinaria, y minutos después, la ratificación en los canales oficiales de Colo Colo: El delantero Lucas Cepeda se va vendido al Elche de España.

La mesa presidida por Aníbal Mosa aceptó el ofrecimiento que realizó el equipo de propiedad del representante argentino Christian Bragarnik, quien ofreció por el 70 por ciento de su pase una suma de US$2,2 millones de dólares, quedándose con el 30% restante.

Tras conocer la decisión desde Blanco y Negro, a través de su cuenta en Instagram, Colo Colo oficializó la venta de Lucas Cepeda, donde no indicó que parte hacia Elche, mas le deseó el mayor de los éxitos en el siguiente paso en su carrera.

Decisión unánime: Colo Colo aprueba venta de Lucas Cepeda al Elche de España

ver también

Decisión unánime: Colo Colo aprueba venta de Lucas Cepeda al Elche de España

El emotivo mensaje de Colo Colo para despedir a Cepeda

¡Éxitos Lucas!“, fue lo primero que escribió el Cacique en la red social, para luego entregar detalles de la operación, que le dejará más alivio en las arcas albas y la chance de firmar un nuevo refuerzo con miras a la temporada 2026.

“Tras aprobación por unanimidad del directorio de Blanco y Negro, Lucas Cepeda continúa su carrera profesional en Europa“, posteó Colo Colo para luego destacar los logros que consiguió el oriundo de Valparaíso con la camiseta alba.

“El jugador Cacique, fue parte del plantel campeón del Campeonato Nacional 2024 y de la Supercopa del mismo año, dejándonos como recuerdo grandes goles y momentos de gloria. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus nuevos desafíos”, finalizó el club en su comunicado.

Publicidad

Además, Colo Colo publicó un video con los mejores momentos de Lucas Cepeda en este paso por el Estadio Monumental con la siguiente frase: “Éxito en tus próximos desafíos, sigue avanzando con el empuje y coraje del cacique de demostraste ser dentro y fuera de la cancha“.

Tweet placeholder

Los números que deja el porteño en el Cacique

De esta forma, se pone término a la etapa de Lucas Cepeda en Colo Colo, club al que llegó en 2024 y por el que le pagó a Santiago Wanderers cerca de US$3 millones de dólares. En dos años, ganó igual número de títulos: Supercopa y Campeonato Nacional.

Publicidad

Dentro de la cancha, disputó un total de 5.173 minutos en 72 encuentros, tanto en torneos locales como Copa Libertadores, donde registró 15 goles y ocho asistencias, además de recibir ocho tarjetas amarillas.

Tras el triunfo ante Peñarol: la íntima despedida en Uruguay de Lucas Cepeda en Colo Colo

ver también

Tras el triunfo ante Peñarol: la íntima despedida en Uruguay de Lucas Cepeda en Colo Colo

Lee también
"Cada trapo colgado...": Vecchio lo quema todo contra Unión Española
Chile

"Cada trapo colgado...": Vecchio lo quema todo contra Unión Española

Dorsal y primeras palabras de Felipe Loyola en el Pisa de Italia
Internacional

Dorsal y primeras palabras de Felipe Loyola en el Pisa de Italia

Mercado de fichajes: hijo de conocido agente cambia Chile por Argentina
Mercado de fichajes 2026

Mercado de fichajes: hijo de conocido agente cambia Chile por Argentina

Decisión definitiva desde Colo Colo: Lucas Cepeda parte a Europa
Colo Colo

Decisión definitiva desde Colo Colo: Lucas Cepeda parte a Europa

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo