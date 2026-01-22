La pretemporada de Colo Colo en Uruguay se acabó este miércoles, con el amistoso que disputó ante Peñarol en el Centenario, por la Serie Río de La Plata.

Los albos una vez más no pudieron ganar en los 90 minutos, ya que les empataron en la última jugada del partido y fue un empate 1-1. Luego, en una tétrica definición por penales, ganó el equipo chileno por 4-3, luego de 10 disparos en cada equipo.

Tras el partido habló el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, quien analizó la situación de Lucas Cepeda y reconoció que está prácticamente cerrada su venta a Elche de España.

Tano Ortiz quiere un reemplazo para Cepeda en Colo Colo

El Tano Ortiz declaró sobre el delantero que “Luquitas, no voy a negar, hay posibilidad de que pueda emigrar, pero ante todo hay un ser humano. Tiene que estar tranquilo, saber que lo maneja la institución y su mánager. Tiene que estar tranquilo y entender las situación”.

“Es un jugador extraordinario, diferente al resto. Si no es hoy, será mañana. Es difícil llevar la ansiedad, pero ahí va. Ojalá llegue a buen puerto”, agregó.

Fernando Ortiz habló de la salida de Lucas Cepeda. Foto: Gaston Britos/Focouy/Photosport

Sobre eso mismo, Fernando Ortiz insistió que ante la salida de Lucas Cepeda puede llegar un reemplazante, sobre todo si el libro de pases está abierto.

“Una vez que se concrete, seguramente tendré reuniones con Aníbal (Mosa) y veré las posiciones en el mediocampo. Lo dije, el libro de pases no lo voy a cerrar hasta que se termine”, cerró.