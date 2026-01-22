Colo Colo terminó con un triunfo por penales en su último amistoso en la Serie Río de La Plata. En este encuentro, vivió su feliz estreno el joven Gabriel Maureira.

Los Albos igualaron 1-1 ante Peñarol en los 90 minutos, por lo que definieron todo en los lanzamientos desde los 12 pasos. Ahí, los dirigidos por Fernando Ortiz fueron más precisos para llevarse la victoria y así cerrar con una sonrisa su gira por Uruguay.

El estreno de Maureira

En tiempos que mucho se ha hablado de los arqueros en Colo Colo, el joven Gabriel Maureira hizo su debut en el primer equipo. Luego de la salida de Brayan Cortés, quedó Fernando de Paul como el “1” y la vacante de suplente está en el aire. Todavía no hay certeza si llegará otro portero o si se quedarán con lo que hay.

Eduardo Villanueva fue la alternativa a De Paul durante el 2025 y ahora, sumó competencia con la arremetida de Maureira. En el amistoso ante Peñarol, Fernando Ortiz le dio algunos minutos a este último y no los desperdició.

Cuando se jugaban los 10 minutos finales, Ortiz mandó a Maureira a la cancha y sacó a Fernando de Paul con el marcador 1-0. Parecía tarea hecha, pero al meta de 18 años le tocó ponerse el overol y tuvo que trabajar. Tras un par de correctas intervenciones, vino la tapada del partido.

En el 90′, la pelota le quedó dando bote a Leo Fernández y este sacó un furioso zurdazo. Para hacer el remate más complicado, este se desvió en el camino y obligó a Maureira a exigirse al máximo para lograr manotear al córner. Tapadón del arquero de 1,93 de estatura.

Si bien después Facundo Batista anotó el 1-1, sin responsabilidad del joven arquero, este se lució en la definición a penales al atajar uno de los remates en la victoria por 4-1 desde los 12 pasos. Gabriel Maureira, quien estuvo en el Mundial Sub 20 con Chile, muestra sus credenciales bajo los tres palos albos.