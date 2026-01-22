La polémica que dejó el penal fallado por Cristián Zavala ante Peñarol no sólo quedó en la anécdota: el delantero albo estaría en serios problemas físicos que podrían dejarlo fuera del debut de Colo Colo en la Liga de Primera 2026.

El episodio se produjo en la definición por penales en Uruguay, donde el Cacique cerró su participación en la Serie Río de la Plata 2026 tras igualar 1-1 y ganar 4-3 en los lanzamientos desde los doce pasos. La ejecución del extremo, que intentó picarla tipo Panenka y fue fácilmente atajada, se volvió viral y generó críticas en redes y medios internacionales.

Pero más allá de la burla por la técnica. El atacante terminó con evidentes dolores en la rodilla derecha al término de la jugada, lo que encendió las alarmas en el plantel albo.

Según reportes entregado por ADN, la primera evaluación médica indica que Zavala habría sufrido una contusión en la rótula de esa rodilla. Ahora el jugador albo deberá ser examinado más a fondo para determinar la gravedad y el tiempo de recuperación.

¿Cristián Zavala se pierde los primeros partidos con Colo Colo?

De confirmarse la lesión más allá de lo leve, Colo-Colo enfrentaría la primera fecha del Campeonato Nacional 2026 ante Deportes Limache el sábado 31 de enero sin una de sus piezas ofensivas más comentadas de la pretemporada.

La preocupación se suma al mal momento emocional que vivió el jugador. El penal fallido se ha convertido en meme y tema de conversación en varios países, donde calificaron la jugada como una de las más insólitas vistas este año.

Zavala es duda para el inicio de Colo Colo

Mientras el club espera resultados más precisos de los exámenes, la incertidumbre crece en Macul. Lo que comenzó como una anécdota viral podría transformarse en un golpe deportivo al inicio de la campaña y complicar los planes de Fernando Ortiz.