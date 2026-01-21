La Supercopa 2026 sigue con su desarrollo luego que Universidad Católica venciera a Huachipato en la primera semifinal. Ahora por el otro lado del cuadro desde las 19:00 horas en el Estadio Sausalito se verán las caras Coquimbo Unido vs Deportes Limache, el campeón y subcampeón de la Liga de Primera y Copa Chile 2025 respectivamente.

El duelo es de gran interés, sobre todo considerando que es el debut oficial del flamante monarca de nuestro fútbol en este 2026, donde de la mano de Hernán Caputto buscarán repetir la histórica campaña del año pasado.

Al frente estará Limache, elenco que logró salvarse del descenso en la última temporada y que sorprendió a todos al llegar a la final de la Copa Chile, instancia donde apenas cayó por penales ante Huachipato.

El ganador de este compromiso enfrentará a Universidad Católica este domingo 25 de enero desde las 19:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

¿Dónde ver por TV y ONLINE el partido entre Coquimbo Unido y Deportes Limache por la Supercopa 2026?

Este compromiso entre ‘piratas‘ y ‘tomateros‘ será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 99 (HD)

Además, podrás seguirlo en vivo y online a través de la plataforma de streaming HBO MAX, exclusivo para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

