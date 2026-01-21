Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Supercopa

Coquimbo Unido vs Deportes Limache: Minuto a minuto de la semifinal de la Supercopa 2026

Piratas y tomateros se ven las caras por ser el rival de Universidad Católica en la gran final de la Supercopa.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Rivero y Caputto en la previa del choque por la Supercopa 2026.
© Deportes Limache.Rivero y Caputto en la previa del choque por la Supercopa 2026.

La Supercopa 2026 sigue con su desarrollo luego que Universidad Católica venciera a Huachipato en la primera semifinal. Ahora por el otro lado del cuadro desde las 19:00 horas en el Estadio Sausalito se verán las caras Coquimbo Unido vs Deportes Limache, el campeón y subcampeón de la Liga de Primera y Copa Chile 2025 respectivamente.

El duelo es de gran interés, sobre todo considerando que es el debut oficial del flamante monarca de nuestro fútbol en este 2026, donde de la mano de Hernán Caputto buscarán repetir la histórica campaña del año pasado.

Al frente estará Limache, elenco que logró salvarse del descenso en la última temporada y que sorprendió a todos al llegar a la final de la Copa Chile, instancia donde apenas cayó por penales ante Huachipato.

“Un jugador de jerarquía”: Hernán Caputto está feliz con la llegada de Lucas Pratto a Coquimbo

ver también

“Un jugador de jerarquía”: Hernán Caputto está feliz con la llegada de Lucas Pratto a Coquimbo

El ganador de este compromiso enfrentará a Universidad Católica este domingo 25 de enero desde las 19:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

¿Dónde ver por TV y ONLINE el partido entre Coquimbo Unido y Deportes Limache por la Supercopa 2026?

Este compromiso entre ‘piratas‘ y ‘tomateros‘ será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • TU VES: 504 (SD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Joaquín Montecinos y su sorpresiva elección de jugar en Limache: “Pude jugar afuera, pero…”

ver también

Joaquín Montecinos y su sorpresiva elección de jugar en Limache: “Pude jugar afuera, pero…”

Además, podrás seguirlo en vivo y online a través de la plataforma de streaming HBO MAX, exclusivo para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Transmisión minuto a minuto del partido:

Publicidad

¿Qué pasa si hay empate en los 90?

En caso de que este compromiso entre piratas y tomateros termine en igualdad se irá a una definición a penales para definir al ganador. 

Formación de Deportes Limache

La oncena de los tomateros para esta tarde

Formación de Coquimbo Unido

La formación pirata para este duelo ante Deportes Limache

El plantel de Coquimbo Unido reconoce la cancha del Sausalito

El cuerpo arbitral para esta tarde

El árbitro de este duelo será Mathias Riquelme, quien será asistido por Alejandro Molina Bravo y Carlos Venegas. Por su parte el cuarto árbitro será Cristian Galaz, mientras que en el VAR estarán Reinerio Alvarado y Emilio Bastías.

undefined

undefined

Publicidad

Las camisetas con que se jugará hoy

La indumentaria con que Coquimbo Unido y Deportes Limache se enfrentarán hoy en el Estadio Sausalito. 

Los citados de Coquimbo Unido

Revisa la lista de citados de Coquimbo Unido para este compromiso ante Deportes Limache.

¡EL ESCENARIO DE ESTA SEMIFINAL!

El Estadio Sausalito de Viña del Mar es la sede de esta semifinal de la Supercopa 2026 entre Coquimbo Unido y Deportes Limache.

¡EN BÚSQUEDA DE LA GRAN FINAL!

Coquimbo Unido y Deportes Limache se verán las caras desde las 19:00 horas en el Estadio Sausalito por un lugar en la gran final de la Supercopa 2026. 

Lee también
No solo avanzar a la final: Coquimbo y Limache se juegan importante registro
Campeonato Nacional

No solo avanzar a la final: Coquimbo y Limache se juegan importante registro

Nuevo hincha de Coquimbo alienta a su hijo desde EE.UU: "Toca verlo disfrutar"
Chile

Nuevo hincha de Coquimbo alienta a su hijo desde EE.UU: "Toca verlo disfrutar"

¿Dónde y a qué hora ver Coquimbo vs. Limache por la Supercopa?
Chile

¿Dónde y a qué hora ver Coquimbo vs. Limache por la Supercopa?

"Toma la delantera": telefonazo de Colo Colo a arquero de otro club chileno
Colo Colo

"Toma la delantera": telefonazo de Colo Colo a arquero de otro club chileno

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo