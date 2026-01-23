A una semana de que inicie la Liga de Primera, los planteles del fútbol chileno se siguen moviendo en materia de arribos y salidas. Es ahí donde Deportes Limache dio que hablar con sus figuras fuertemente tentadas en el mercado.

Mientras las grúas vienen por Daniel Castro, la otra joya que ya dejó el club y se llenó de ofertas es Luis Guerra. El extremo venezolano estuvo cerca de Palestino y Audax, mientras que el año pasado lo quiso Colo Colo.

Su capacidad para ser el máximo asistidor del torneo 2025 (10 en total) lo llevó a ser de los jugadores más apetecidos del mercado chileno. Y pese a dejarse querer para amarrar un buen contrato, ya salió humo blanco de su nuevo club.

El inédito nuevo club de Luis Guerra tras dejar Limache

Luego de terminar su aventura por Deportes Limache, el venezolano Luis Guerra tiene nuevo equipo y no sigue más en el fútbol chileno. El codiciado delantero parte a exótica liga donde pusieron la billetera sobre la mesa.

Luis Guerra y su campañón en Limache /Photosport

“Luis Guerra dejó Chile y partió a Kazajistán. El ex Deportes Antofagasta y Deportes Limache, jugará en el FC Tobol Kostanai (Tobyl Fk)”, avisó Matías Larraín, periodista de Cooperativa.

El venezolano viene de tremenda campaña en Limache, con 10 asistencias y dos goles, siendo junto a Daniel Castro de los jugadores más buscado por las grúas. Por ahora, solo “Popín” se mantiene en el club, aunque Colo Colo volvió a la carga.

Guerra suma pasos por los tomateros y también por Deportes Antofagasta en Chile. En 2023 también la rompió jugando en Primera B, donde hizo dupla con Rodrigo Contreras.