Fiebre de Baile se encuentra en su recta final y definiendo a los participantes que pasarán a la gran final de espacio. A pesar de eso, el espacio de CHV ya está pensando en su segunda temporada donde revelan que un bicampeón de América está en negociaciones.

El programa de competencia regresó con todo a la pantalla durante el 2025 posicionándose en los primeros lugares del rating televisivo y tras este éxito, distintas figuras asoman para sumarse al nuevo ciclo.

El Bicampeón de la Roja que suena en Fiebre de Baile

Según revela el portal son distintas las figuras que están negociando para ingresar al espacio, siendo una de ella el ex Colo Colo, Mauricio Isla y bicampeón de América con la Selección Chilena, donde revela el medio que el jugador está “en conversaciones. Lo están intentado convencer”.

Asimismo, aseguran que su exesposa Gala Caldirola ya está ensayando en el programa de competencia, al igual que otras figuras, entre ellas Disley Ramos, Luis Mateucci, Mariela Sotomayor y José Luis Concha, conocido como “Junior“.

La salida de Mauricio Isla de Colo Colo

A comienzos de diciembre, Aníbal Mosa anunció que Mauricio Isla es uno de los jugadores que no fueron renovados para la próxima temporada, junto a Emiliano Amor, Óscar Opazo y Sebastián Vegas.

Tras esto, según señaló Nelsón Lafit en el programa “Muy Independiente” que el jugador fue ofrecido a Independiente de Avellaneda, club que dirige Gustavo Quinteros. “Como viene en contacto (Felicevich), dijo que tiene un viejo conocido libre, al que también ofreció a otros clubes donde estuvo”.

Añadiendo que “la propuesta fue casi mandarlo con un contrato, no de juvenil, pero muy bajo. Quiere retirarse, jugar un año más y estar cerca de Chile por su familia”.