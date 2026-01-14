Es tendencia:
Quinteros le pega portazo a Mauricio Isla y lo rechaza en Independiente: “Busco…”

Pese a las gestiones de su agencia de representación para concretar su retorno al 'Rojo', el ex técnico de Colo Colo fue tajante en su postura.

Por Alfonso Zúñiga

Gustavo Quinteros no quiere a Mauricio Isla en Independiente.
Luego de su polémica salida desde Colo Colo, el defensor Mauricio Isla todavía no encuentra club para jugar en la temporada 2026. A raíz de lo anterior, su agencia de representación AIMlo ofreció para una posible vuelta a Independiente en Argentina.

El “Huaso” llegó a este club a mediados de 2023 tras su salida de Universidad Católica y se mantuvo hasta la mitad de 2024, cuando firmó con el Cacique. Tras no renovar contrato en los albos, le buscan equipo donde continuar su carrera.

Sin embargo, el deseo desde los agentes de Isla se topó con un auténtico muro. Es que el propio entrenador de Independiente, Gustavo Quinteros, fue categórico en conversación con TyC para cerrarle la cara en la puerta al lateral chileno.

Quinteros aclara si busca a Mauricio Isla en Independiente

“¿Isla? Estamos buscando otras características“, expresó el entrenador santafesino, quien descarta completamente la vuelta del chileno a la institución. De hecho, aparecen otros dos nombres para el puesto de lateral derecho.

El primero de ellos, Lucas Arce, de 27 años y que viene de descender con Godoy Cruz. El segundo, Martín Ortega, de 26 años y último paso por Tigre. Aunque en Independiente ya tienen en carpeta a un tercer nombre.

Renzo Saravia me gusta y estoy analizando esa opción”, expresó Quinteros sobre el hoy futbolista de 32 años, que quedó como agente libre tras su último paso de dos temporadas por el Atlético Mineiro de Brasil. Lo concreto es que Isla no volverá.

Los números del “Huaso” en el Rojo

Mauricio Isla jugó en Independiente entre el 11 de mayo del 2023 y el 4 de mayo de 2024. En ese año disputó 32 encuentros, todos por torneos locales, con 2.674 minutos en el campo, donde registró dos goles y tres asistencias.

