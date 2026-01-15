Es tendencia:
Colo Colo no traerá a uno de los fichajes que más pedían sus hinchas: “Se descarta”

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó que el Cacique se baja por la búsqueda de un goleador.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo toma medidas en el mercado.
Colo Colo empieza a definirse y a cerrar su plantel de cara a la temporada 2026, porque Blanco y Negro toma decisiones claves en el mercado de fichajes.

La última determinación que tomó la concesionaria que administra al Cacique fue el arribo del delantero argentino Maximiliano Romero, quien ya está en Montevideo para sumarse a los albos y reemplazar a Salomón Rodríguez.

El presidente de ByN, Aníbal Mosa, habló en Uruguay y dejó en claro las determinaciones que tomó Colo Colo en materia de contrataciones, de cara a la temporada 2026.

Aníbal Mosa descarta la llegada de Daniel Popín Castro a Colo Colo

El mandamás de Colo Colo descartó de plano el arribo del delantero Daniel Popín Castro, quien venía sonando desde hace semanas como alternativa en el conjunto popular.

Mosa indicó que el Cacique estaba buscando a otro perfil de delantero, y pese a que no confirmó el arribo de Romero, el ex O’Higgins llegará a Macul y ya está en Montevideo para sumarse al plantel.

Daniel Castro no llega a Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

“Nosotros estuvimos conversando con el presidente de Limache (César Villegas), a nosotros nos acercaron el nombre de Daniel Castro y la verdad de las cosas es que estábamos buscando otro perfil de jugador para la delantera. Se descarta“, dijo Mosa.

Colo Colo ya tiene confirmados los arribos de Joaquín Sosa, Matías Fernández, Javier Méndez y este viernes se cerrará la incorporación de Maximiliano Romero.

