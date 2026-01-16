Damián Pizarro era uno de los nombres que Colo Colo tenía en carpeta para reforzar la delantera. Sin embargo, la opción quedó descartada, porque Maximiliano Romero será refuerzo del Cacique.

“Solo llegará un delantero“, confirmó Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, descartando además la alternativa de Daniel Castro.

Ahora, el joven atacante debe definir qué sucederá con su futuro, considerando también que se terminó su préstamo en Le Havre de Francia. En las últimas horas, apareció la información de que Racing estaría tras sus pasos.

Sin embargo, Coke Hevia descarta este reporte. “Los cronistas de Racing, los cercanos al club, el entorno de (Gustavo) Costas, NADIE sabe nada de Damián Pizarro“, dijo en redes sociales.

Damián Pizarro terminó su préstamo en Le Havre y todo indica que no llegará a Colo Colo | Getty Images

Coke Hevia dice que Damián Pizarro no es opción en Racing

“Estos son los pagados al otro lado de la cordillera que levantan por favores y que, además, allá nadie los conoce. No digo que no pueda llegar, uno nunca sabe, pero el interés hoy es falso“, declaró también.

Desde su salida de Colo Colo en 2024, Damián Pizarro ha jugado apenas cinco partidos oficiales en Europa. Disputó tres encuentros en la Serie A con Udinese y dos en la Ligue 1 con Le Havre. ¿Qué vendrá para su futuro?