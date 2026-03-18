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Copa de La Liga

U. de Chile vs. La Serena: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Copa de La Liga

Los azules serán los encargados de abrir la nueva competencia de la ANFP, frente a los Granates.

Por Franccesca Arnechino

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U. de Chile enfrentará a Los Granates en la nueva Copa de La Liga.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTU. de Chile enfrentará a Los Granates en la nueva Copa de La Liga.

La Liga de Primera hace una pausa por la fecha FIFA de marzo, pero el fútbol chileno no se detiene: este fin de semana arranca la nueva Copa de la Liga, torneo oficial de la ANFP que contará con los 16 equipos de la máxima categoría.

En ese contexto, la Universidad de Chile llega con hambre de revancha. Los azules no han tenido un arranque de temporada ideal, por lo que quedarse con el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores 2027 sería un impulso clave para encarar lo que queda del año.

Los universitarios integran el Grupo D, donde se medirán ante Audax Italiano, Unión La Calera y Deportes La Serena, te contamos los detalles del primer duelo que abrirá la primera fecha de la nueva competencia.

U. de Chile vs. La Serena: Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile vs. Deportes La Serena juegan este viernes 20 de marzo, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános, por la fecha 1 de la Copa de La Liga.

El partido entre Azules y Granates, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
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Fixture de U. de Chile en la Copa de La Liga 2026

La Copa de la Liga se disputará entre el viernes 20 y el miércoles 1 de abril y esta es la programación de los azules.

Fecha Partido Día y Hora Estadio
1 Universidad de Chile vs. D. La Serena Viernes 20 de marzo, 18:00 Estadio Nacional Julio Martínez
2 Universidad de Chile vs. Unión La Calera Martes 24 de marzo, 18:00 Estadio Nacional Julio Martínez
3 Audax Italiano vs. Universidad de Chile Martes 31 de marzo, 18:00 Estadio Bicentenario de La Florida
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