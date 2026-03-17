Colo Colo derrotó a Huachipato y volvió a ser líder de la Liga de Primera 2026, en un encuentro que, además de poner fin a la fecha 7, marca el receso del certamen local para dar inicio a una nueva competición nacional: la Copa de la Liga, donde los clubes de la máxima categoría buscarán consagrarse como monarcas.

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Este torneo dividirá a los 16 clubes de Primera División en grupos de cuatro, y las tres fechas se jugarán desde este viernes 20 de marzo hasta el miércoles 1 de abril, durante la realización de la fecha FIFA de marzo.

Programación de la fecha 1 de la Copa de la Liga 2026

Viernes 20 de marzo

U. de Chile vs. Deportes La Serena , a las 18:00 horas , en el Estadio Nacional.

, a las , en el Estadio Nacional. Unión La Calera vs. Audax Italiano, a las 20:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán.

Sábado 21 de marzo

Huachipato vs. D. Concepción , a las 12:00 horas , en el Estadio CAP.

, a las , en el Estadio CAP. Colo Colo vs. Coquimbo Unido , a las 18:00 horas , en el Estadio Monumental.

, a las , en el Estadio Monumental. Cobresal vs. Ñublense, a las 20:30 horas, en el Estadio El Cobre.

Domingo 22 de marzo

U. Católica vs. U. de Concepción , a las 18:00 horas , en el Estadio Claro Arena.

, a las , en el Estadio Claro Arena. O’Higgins vs. D. Limache, a las 20:30 horas, en el Estadio El Teniente.

Lunes 23 de marzo

Palestino vs. Everton, a las 20:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.

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¿Dónde ver por TV y online la nueva Copa de la Liga de la ANFP?

Al igual que las otras competiciones de la ANFP, como la Supercopa, Primera División, Primera B y Copa Chile, este nuevo torneo será transmitido por las pantallas de TNT Sports en TV. Además, podrás verlo en vivo y online a través de la plataforma de streaming HBO Max.

Los grupos de la Copa de la Liga 2026

Grupo A: Coquimbo Unido, Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción.

Coquimbo Unido, Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción. Grupo B: Universidad Católica, Cobresal, Ñublense y U. de Concepción.

Universidad Católica, Cobresal, Ñublense y U. de Concepción. Grupo C: O’Higgins, Palestino, Deportes Limache y Everton.

O’Higgins, Palestino, Deportes Limache y Everton. Grupo D: U. de Chile, Audax Italiano, Unión La Calera y Deportes La Serena.

Formato de la Copa de la Liga 2026

Solo los ganadores de cada grupo avanzarán a semifinales, la que se disputará en partidos ida y vuelta.

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El equipo con mejor numeración según la tabla de posiciones 2025 será local en el partido de vuelta.

El campeón logrará la clasificación a Copa Libertadores 2027 como Chile 3 y será parte de la Supercopa del fútbol chileno el próximo año que repetirá el formato de ‘final four’.

En resumen

Colo Colo venció a Huachipato , quedó líder y dio paso al inicio de la Copa de la Liga 2026 .

, quedó líder y dio paso al inicio de la . El torneo reúne a 16 equipos en grupos de cuatro y arranca este viernes 20 de marzo .

y arranca este . Se podrá ver por TNT Sports en TV y HBO Max online, y entrega cupo a la Copa Libertadores 2027.

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