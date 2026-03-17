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Copa de la Liga

Copa de la Liga 2026: Partidos, horarios y dónde ver la nueva competición oficial de la ANFP

Conoce todos los detalles del nuevo torneo que inicia este 2026 en el fútbol chileno con los clubes de la Primera División.

Por Franco Abatte

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La nueva Copa de la Liga arranca este fin de semana con grandes encuentros.
© Photosport, editada con IA.La nueva Copa de la Liga arranca este fin de semana con grandes encuentros.

Colo Colo derrotó a Huachipato y volvió a ser líder de la Liga de Primera 2026, en un encuentro que, además de poner fin a la fecha 7, marca el receso del certamen local para dar inicio a una nueva competición nacional: la Copa de la Liga, donde los clubes de la máxima categoría buscarán consagrarse como monarcas.

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Este torneo dividirá a los 16 clubes de Primera División en grupos de cuatro, y las tres fechas se jugarán desde este viernes 20 de marzo hasta el miércoles 1 de abril, durante la realización de la fecha FIFA de marzo.

Programación de la fecha 1 de la Copa de la Liga 2026

Viernes 20 de marzo

  • U. de Chile vs. Deportes La Serena, a las 18:00 horas, en el Estadio Nacional.
  • Unión La Calera vs. Audax Italiano, a las 20:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán.

Sábado 21 de marzo

  • Huachipato vs. D. Concepción, a las 12:00 horas, en el Estadio CAP.
  • Colo Colo vs. Coquimbo Unido, a las 18:00 horas, en el Estadio Monumental.
  • Cobresal vs. Ñublense, a las 20:30 horas, en el Estadio El Cobre.

Domingo 22 de marzo

  • U. Católica vs. U. de Concepción, a las 18:00 horas, en el Estadio Claro Arena.
  • O’Higgins vs. D. Limache, a las 20:30 horas, en el Estadio El Teniente.

Lunes 23 de marzo

  • Palestino vs. Everton, a las 20:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.
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¿Dónde ver por TV y online la nueva Copa de la Liga de la ANFP?

Al igual que las otras competiciones de la ANFP, como la Supercopa, Primera División, Primera B y Copa Chile, este nuevo torneo será transmitido por las pantallas de TNT Sports en TV. Además, podrás verlo en vivo y online a través de la plataforma de streaming HBO Max.

Los grupos de la Copa de la Liga 2026

  • Grupo A: Coquimbo Unido, Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción.
  • Grupo B: Universidad Católica, Cobresal, Ñublense y U. de Concepción.
  • Grupo C: O’Higgins, Palestino, Deportes Limache y Everton.
  • Grupo D: U. de Chile, Audax Italiano, Unión La Calera y Deportes La Serena.

Formato de la Copa de la Liga 2026

Solo los ganadores de cada grupo avanzarán a semifinales, la que se disputará en partidos ida y vuelta.

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El equipo con mejor numeración según la tabla de posiciones 2025 será local en el partido de vuelta.

El campeón logrará la clasificación a Copa Libertadores 2027 como Chile 3será parte de la Supercopa del fútbol chileno el próximo año que repetirá el formato de ‘final four’.

En resumen

  • Colo Colo venció a Huachipato, quedó líder y dio paso al inicio de la Copa de la Liga 2026.
  • El torneo reúne a 16 equipos en grupos de cuatro y arranca este viernes 20 de marzo.
  • Se podrá ver por TNT Sports en TV y HBO Max online, y entrega cupo a la Copa Libertadores 2027.
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