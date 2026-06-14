El atacante vive un gran presente en Deportes Limache y es seguido por la UC y Colo Colo, pero hay un detalle clave que podría marcar su decisión.

Universidad Católica ya comienza a planificar el segundo semestre, donde tendrá como principal desafío los octavos de final de la Copa Libertadores. En ese contexto, los Cruzados analizan posibles refuerzos y uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Jean Meneses.

El delantero vive un buen presente en Deportes Limache, equipo con el que regresó al fútbol chileno y que se mantiene cerca de los puestos de clasificación a torneos internacionales.

Según informó ADN, Colo Colo también sigue de cerca a “Takeshi”, quien tiene contrato hasta fin de año con los tomateros y una cláusula de salida de 250 mil dólares.

Pero no serían los únicos, ya que Católica ingresó a la competencia. “La Católica y Colo Colo quieren traer a Jean Meneses. Limache está dispuesto a soltarlo, pero la decisión es toda del jugador”, reveló el periodista Renzo Luvecce.

¿Llegará Meneses a Católica?

El delantero suma 4 tantos en la liga de Primera y 8 asistencias junto al conjunto tomatero, lo que ha despertado el interés de los Cruzados. Sin embargo, su llegada no sería tan sencilla debido a la alta competencia que hay en la escuadra por los puestos de ataque.

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Punto Cruzado revela que “La tarea de la UC no es nada sencilla, ya que el propio futbolista no ve con tan buenos ojos una eventual llegada a Universidad Católica en el caso de que no salga ningún jugador”.

El jugador podría salir pronto de Limache/Photosport

El medio añade que “El futbolista está muy interesado en dar un salto en su carrera y, por lo mismo, viene esperando la oportunidad de jugar en un equipo grande. Aun así, sabe que hoy a Colo Colo llegaría a ser titular, mientras que en la UC arrancaría por atrás en la disputa con Montes y Giani para acompañar a Zampedri”.