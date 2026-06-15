Diego Coelho estuvo viendo a su selección en las Parrilladas La Uruguaya, acompañado de todos sus compatriotas.

El debut de la selección de Uruguay en el Mundial 2026 congregó a los charrúas en Chile en su clásica embajada en Santiago, donde tienen su lugar en estas tierras: Las Parrilladas La Uruguaya.

Como es un clásico, muchos uruguayos se pusieron de acuerdo para que el lugar fuera el epicentro para mirar el choque ante la selección de Arabia Saudita, para alentar también a Marcelo Bielsa.

Uno que no se perdió la oportunidad fue un goleador del fútbol chileno, quien llegó de la mano de su familia para cantar el himno y con la camiseta puesta: Diego Coelho.

Diego Coelho juega actualmente en Audax Italiano. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Diego Coelho fue con su familia a la clásica embajada

El delantero de Audax Italiano, Diego Coelho, fue uno de los uruguayos que disfrutó del partido de la selección de Uruguay ante la selección de Arabia Saudita en el Mundial 2026.

A muchos kilómetros de distancia, optó por verlo rodeado de sus compatriotas en un clásico de las Copas del Mundo en Santiago, donde disfrutan y comen al ritmo como si estuvieran en su país.

Cantado el himno a todo pulmón y cantando con su gente, el atacante fue uno más de la hinchada celeste que se congregó en la comuna de Ñuñoa, a la espera del primer triunfo.

En algo que no pudo escapar de la cámara de Redgol, que lo grabaron acompañado de su familia disfrutando de un tremendo e inolvidable momento con Uruguay.

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