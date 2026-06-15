A falta que jueguen Argentina y Colombia, los cuatro países que ya debutaron en el certamen no supieron ganar y alcanzan triste registro.

La igualdad por 1-1 que Uruguay rescató ante Arabia Sauditaen su estreno en el Mundial 2026 ratifica lo que hasta el momento se convierte en una dolorosa tendencia: los equipos de Sudamérica todavía no conocen de victorias.

El empate del equipo de Marcelo Bielsaen Miami se sumó a las derrotas de Ecuador ante Costa de Marfil y de Paraguay con Estados Unidos, además de la paridad que alcanzó Brasil contra Marruecos. Y eso que faltan por jugar Colombia y el campeón Argentina.

A falta de esos estrenos, los países de CONMEBOL firman en la actualidad el peor comienzo del fútbol sudamericano en la Historia de los Mundiales. Para buscar un antecedente al respecto, nos tenemos que remontar a 52 años atrás.

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Sudamérica firma su peor debut en un Mundial tras 52 años

En la Copa del Mundo de Alemania 1974, donde hubo cuatro representantes de este lado del planeta, se vivió una situación similar a la que ocurre en Norteamérica, con tres derrotas y un empate, que rescató Brasil al igualar sin goles con Yugoslavia en Frankfurt.

Sobre los otros representantes de Conmebol, Chile cayó por la cuenta mínima ante Alemania Federal en Berlín. Sí, el partido de la expulsión de Carlos Caszely. Después fue el turno de Argentina que perdió por 3-2 ante Polonia en Stuttgart.

Para completar ese registro, Uruguay no pudo ante Johan Cruyff y “La Naranja Mecánica” de Países Bajos, que les derrotó por 2-0 en Hannover. Si la Albiceleste y Colombia no ganan, este registro pasará a la historia de los Mundiales.

En síntesis