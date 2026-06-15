El atacante del RB Leipzig de Alemania se mostró hastiado tras tener un gran partido ante La Tri. Y lo dejó de manifiesto, aunque con una sonrisa en el rostro.

Casi sobre el final del partido, Costa de Marfil encontró la fórmula para vencer a Ecuador por 1-0 gracias a un solitario gol de Amad Diallo. Aunque la gran estrella que tuvo el cuadro africano fue el extremo Yan Diomande, quien tiene 19 años y comenzó como extremo derecho.

En aquel puesto, Diomande le dio un baile a Piero Hincapié, defensor del Arsenal de Inglaterra. Al menos en cuatro ocasiones, superó al zurdo zaguero que se sumó a los Gunners desde el Bayer Leverkusen de Alemania. Para el segundo tiempo, el DT Emerse Fae tuvo otro plan.

Movió al atacante del Red Bull Leipzig al costado izquierdo. Y desconcertó a su rival Sebastián Beccacece. Gracias a su presentación, el africano exjugador del Leganés de España fue distinguido por la FIFA como el jugador del partido. Por esa razón, tuvo que dar declaraciones a la prensa.

Yan Diomande en uno de los duelos contra Piero Hincapié. (Darrian Traynor/Getty Images).

Con toda seguridad, se hastió de ese trámite pospartido ante La Tri. “Siempre es bueno empezar con un triunfo, ayuda a la confianza. Sabíamos que Ecuador es un gran equipo, teníamos que esperar nuestra oportunidad con paciencia”, manifestó Diomande en uno de sus varios contactos con los medios.

Yan Diomande en un duelo ante el ecuatoriano Enner Valencia. (Darrian Traynor/Getty Images).

“No vinimos acá sólo para ser parte de este torneo. Queremos hacer historia. Jugar contra Alemania es difícil, es uno de los mejores equipos del mundo”, apuntó Diomande sobre el duelo contra la Mannschaft, selección que conoce bien porque juega en la Bundesliga.

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Yan Diomande se aburre de la prensa tras el 1-0 de Costa de Marfil a Ecuador

Yan Diomande fue una pieza importante de Costa de Marfil para complicar a Ecuador y tras eso, sólo quería descansar. De hecho, en una nueva ocasión que fue requerido por los periodistas manifestó su descontento. Aunque con una sonrisa en el rostro.

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“Ya he hablado unas 10 veces. No es mi trabajo hablar”, expresó Diomande, quien lucía su indumentaria con la camiseta “11” y unas hawaianas para descansar sus pies. De todas maneras, estaba obligado a comparecer. Y así no más lo hizo.

Yan Diomande suma 36 partidos por el RB Leipzig de Alemania: anotó 13 goles y regaló 10 asistencias. (Daniela Porcelli/Getty Images).

Por lo pronto, Yan Diomande suena fuerte como refuerzo del Liverpool de Inglaterra, donde llegaría para suplir la baja del egipcio Mohamed Salah. Eso sí, los Reds deberán abrir la billetera, pues según Transfermarkt, el valor del extremo es de 90 millones de euros.

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