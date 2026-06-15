El jugador fue el héroe de Costa de Marfil en el triunfo por la mínima ante Ecuador. Sin embargo, no se le vio con una alegría desbordante.

Cuando todos pensaban que el duelo entre la Selección de Ecuador y la de Costa de Marfil terminaría en un rotundo 0-0, apareció la magia de Amad Diallo. El jugador marfileño la mandó al fondo de las redes y decretó el 1-0 con el que los Elefantes están a nada de asegurarse el paso a una siguiente ronda en el Mundial 2026.

Triste noticia para el fútbol sudamericano. Ecuador había sido superior todo el primer tiempo, estrellando la pelota en los postes en dos ocasiones. No obstante, el complemento terminó siendo más parejo y eso fue aprovechado por los africanos.

Independiente de cómo, lo importante es que, tras el encuentro, lejos de la algarabía, Diallo parecía pensativo. Varias fotografías lo captaron con el semblante serio y la cabeza gacha. ¿Tendrá esto que ver con su propia historia?

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Trata de niños: la infancia de Amad Diallo

Cuando apenas tenía ocho años (2010), Amad Diallo ingresó a Italia con pasaportes falsos. No sólo eso, el ahora delantero del Manchester United llegó a ese país con papás y un hermano que no eran los suyos. Todo era parte de una red de trata de personas que lucraba con los futuros contratos de los jóvenes talentos africanos.

Este caso estalló cuando Amad Diallo era parte de las juveniles del Atalanta. Las autoridades italianas iniciaron una investigación criminal en Parma sobre el tráfico de menores, la cual posteriormente fue derivada a la Fiscalía de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC). Lo increíble es que, más allá de encontrar la verdad sobre los hechos, el propio jugador fue multado, tras llegar a un acuerdo de culpabilidad. ¡Y cuando todo pasó era menor de edad!

Amad Diallo marcó el único tanto ante Ecuador | Getty Images

Lo cierto es que, pese a no conocer a sus verdaderos padres y a haberse criado la mayor parte de su infancia en Europa, Diallo decidió defender los colores de Costa de Marfil. He ahí, quizás, el motivo de su semblante reflexivo y la ausencia de alegría en su rostro, una vez terminado el encuentro ante los ecuatorianos.

En resumen…

La Selección de Costa de Marfil venció 1-0 a Ecuador en el Mundial 2026.

venció 1-0 a Ecuador en el Mundial 2026. El delantero Amad Diallo anotó el gol del triunfo en el segundo tiempo.

anotó el gol del triunfo en el segundo tiempo. El futbolista Amad Diallo ingresó a Italia con pasaportes falsos en 2010.