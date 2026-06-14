Tras brillantes campañas en las Eliminatorias, ambas escuadras debutarán este domingo en el Grupo F del Mundial 2026 con la misión de comenzar sumando.

Este domingo continuará la acción del Mundial 2026 con el debut de Ecuador y Costa de Marfil en el Grupo E, en un encuentro que promete emociones entre dos selecciones que llegan con altas expectativas a la cita que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

La selección ecuatoriana aseguró su clasificación tras una destacada campaña en las Eliminatorias Sudamericanas, donde finalizó en el segundo lugar de la tabla y ratificó el crecimiento que ha mostrado en los últimos años.

Costa de Marfil, en tanto, también llega en un gran momento. Los africanos sellaron su boleto al Mundial luego de liderar el Grupo F de las clasificatorias de la CAF, completando una sólida campaña que les permitió regresar al máximo escenario del fútbol internacional.

¿Dónde ver Ecuador vs Costa de Marfil?

El partido se juega este domingo 14 de junio a las 19:00 horas en el Philadelphia Stadium y el encuentro será transmitido en Chile por Chilevisión y DSports de DirecTV.

Además, el encuentro podrá seguirse de manera online a través de Chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+, este último para los suscriptores del Plan Premium.

ver también Pronósticos Costa de Marfil vs Ecuador: una apuesta de valor para un partido muy parejo

Posibles formaciones

La posible formación de Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite; John Yeboah, Gonzalo Plata, Alan Minda y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Posible formación de Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Ousmane Diomandé, Evan Ndicka, Ghislain Konan; Franck Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Simon Adingra, Yan Diomande; y Evann Guessand. DT: Emerse Faé

Historial entre Ecuador y Costa de Marfil en la Copa del Mundo

Ecuador y Costa de Marfil nunca se han enfrentado en un Mundial, por lo que este duelo marcará el primer antecedente mundialista entre ambas selecciones.

El “Tri” disputa en 2026 su quinta participación en una Copa del Mundo. Su mejor actuación llegó en Alemania 2006, cuando alcanzó los octavos de final, firmando la campaña más destacada de su historia en la cita planetaria.

Costa de Marfil, por su parte, juega su quinta Copa del Mundo. Los africanos participaron anteriormente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, aunque hasta ahora nunca han logrado superar la fase de grupos, una barrera que intentarán romper en esta edición.