El técnico apareció como opción para la Roja y de inmediato se generaron muchas dudas que, desde el interior de la ANFP, sacaron a la luz. Un tema legal lo aleja más.

Sebastián Beccacece sonó en Chile, pero el interés no era como lo pintaban. Después de que apareciera una ola de rumores sobre su posible arribo a la Roja, desde la ANFP salieron rápidamente al paso y le dieron un portazo que se escuchó hasta el Mundial 2026.

Luego de haber quedado fuera de la cita planetaria, el técnico salió de la banca de Ecuador y comienza a definir su futuro. Sin embargo, este no estará ligado al Equipo de Todos y las razones son varias, aunque hay una de mucho peso: su conflicto legal con el ente rector del fútbol chileno.

Descartado por la ANFP: Desde el ente rector del fútbol chileno calificaron como “100% humo” los rumores que vinculaban a Sebastián Beccacece con el Equipo de Todos. Aclararon que actualmente no existe ningún tipo de contacto ni evaluación.

Desde el ente rector del fútbol chileno calificaron como “100% humo” los rumores que vinculaban a con el Equipo de Todos. Aclararon que actualmente no existe ningún tipo de contacto ni evaluación. Fuera de los candidatos: Aunque el técnico ha sido ofrecido en reiteradas ocasiones tras su salida de Ecuador, no figura en la carpeta de Felipe Correa (gerente de selecciones) para ser el nuevo DT de Chile .

Aunque el técnico ha sido ofrecido en reiteradas ocasiones tras su salida de Ecuador, no figura en la carpeta de Felipe Correa (gerente de selecciones) para ser el nuevo . El conflicto millonario: El factor definitivo que aleja a Beccacece de La Roja es la disputa legal que mantiene con Quilín. El historial judicial y la demanda por cerca de 3 mil millones de pesos (iniciada junto al cuerpo técnico de Sampaoli) hacen inviable cualquier negociación.

La ANFP y Chile le dan un portazo definitivo a Sebastián Beccacece

Sebastián Beccacece parecía acercarse a Chile, pero este jueves recibió un portazo de aquellos. Desde la ANFP salieron al paso de los rumores y descartaron de raíz que tenga una opción de dirigir a la Roja.

La ANFP negó que haya tenido en sus planes a Sebastián Beccacece para la banca de Chile. Foto: Photosport.

Fue el diario La Tercera el que destapó una conversación desde el interior del ente rector del fútbol chileno, donde aseguraron que la supuesta negociación “es humo. Ciento por ciento”. Pero eso no fue lo único.

Al citado medio no sólo le negaron los rumores, sino que le confirmaron que en la ANFP no quieren saber nada de él. “No ha habido contactos, evaluaciones ni sondeos. Lo único cierto es que ha sido ofrecido varias veces”, enfatizaron al matutino.

En esa misma línea, advirtieron que Sebastián Beccacece no está ni en la lista de opciones que maneja Felipe Correa, el gerente de selecciones y quien lidera la búsqueda del nuevo DT de Chile.

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Eso sí, se conoció que el melenudo entrenador sí estuvo en carpeta, pero hace largo tiempo atrás. “La última vez que el nombre de Beccacece fue puesto sobre la mesa como alternativa a la Selección fue justo antes del arribo de Ricardo Gareca, a fines de 2023”.

Finalmente y para que no queden dudas, desde el interior de la ANFP remarcaron que es el conflicto judicial por la denuncia del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli lo aleja más. Esto, considerando que exigen cerca de 3 mil millones de pesos de indemnización.

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Sebastián Beccacece se baja de la carrera por ser el técnico de Chile por su historial con nuestro país. La Roja sigue buscando a su próximo DT, pero con el argentino mirando muy de lejos las cosas.

Los números de Sebastián Beccacece en Ecuador

Sebastián Beccacece recibe un portazo en Chile luego de su paso por Ecuador, donde logró dirigir un total de 24 partidos oficiales. En ellos consiguió 9 triunfos, 12 empates y 3 derrotas, con 22 goles a favor y 11 en contra.