El defensor deja el Torino para llegar al Colorado, donde fue presentado y recibió un golpe inmediato de su denunciante en un bullado caso. Por ahora, el club ha evitado el tema.

Guillermo Maripán cambia de club y se transforma en refuerzo del Inter de Porto Alegre. El defensor deja Europa para firmar con el Colorado de Brasil, pero lo hace con una polémica que no lo para de seguir.

Desde hace un tiempo que el defensor está en un tema legal con la influencer Carmen Castillo, conocida como Carmentuitera, quien lo denunció por filtrar material íntimo en medio de una disputa por hostigamiento. Una situación que se sigue investigando, que el jugador reconoció y que ahora llega a manos de su nuevo club.

Regreso a Sudamérica: Tras su paso por el Torino de Italia, el defensor chileno Guillermo Maripán dejó Europa para convertirse oficialmente en el nuevo refuerzo del Inter de Porto Alegre .

Tras su paso por el Torino de Italia, el defensor chileno para convertirse oficialmente en el nuevo refuerzo del . Grave denuncia lo persigue: La llegada del zaguero al “Colorado” coincide con el conflicto legal que mantiene con la influencer chilena Carmen Castillo (“Carmentuitera”) , quien lo denunció por la filtración de material íntimo.

La llegada del zaguero al “Colorado” coincide con el conflicto legal que mantiene con la influencer chilena , quien lo denunció por la filtración de material íntimo. Advertencia directa al Inter: La propia influencer reveló que se contactó con el club brasileño para advertirles sobre la investigación judicial en curso. Por su parte, la dirigencia del Inter ha evitado pronunciarse públicamente, enfocándose por ahora únicamente en el plano deportivo.

Influencer lleva su denuncia contra Guillermo Maripán al Inter de Porto Alegre

La llegada de Guillermo Maripán al Inter de Porto Alegre no ha estado lejos de la polémica. El defensor dejó el Torino para regresar a Sudamérica, pero no alcanzó a estar ni unas horas hasta que la denuncia en la que está involucrado tocó la puerta.

Guillermo Maripán llegó con polémica al Inter de Porto Alegre. Foto: Inter de Porto Alegre.

Carmen Castillo, la influencer con la que tuvo un romance que hoy los enfrenta en la justicia, vuelve a la carga contra el jugador. Fue ella misma quien en su cuenta de Instagram reveló mensajes al nuevo club del zaguero advirtiendo la situación en la que están en tribunales.

“Hola, me presento. Soy Carmen Castillo y soy la denunciante de Guillermo Maripán en Chile. Él confesó enviar material íntimo mío por un arrebato. Y lucharé hasta el final. Por mí y por todas las mujeres que han vivido o pueden vivir algo así”, explica en el texto al Inter de Porto Alegre.

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En esa misma línea, la influencer enfatizó en que este episodio le costó el seguir en el Torino. “Su sueño era terminar su carrera en Europa, me imagino que ser un agresor trae consecuencias. Por lo mismo me quería presentar porque yo no soy de esas víctimas que esperan con miedo. Yo grito“, sentenció.

Desde el club han evitado referirse al tema y por ahora se enfocan en que el jugador se sume de la mejor manera posible al club. Todo esto mientras la justicia chilena sigue investigando el caso, donde ambos se han acusado de distintos delitos.

Guillermo Maripán ya es jugador del Inter de Porto Alegre pero comienza su proceso cargando una demanda que está en manos de las autoridades. El defensor trata de aprovechar ese nuevo paso en su carrera para dar vuelta la página, aunque la página insiste en quedarse donde mismo.

Los números de Guillermo Maripán en la última temporada

Guillermo Maripán llega al Inter de Porto Alegre luego de haber disputado un total de 29 partidos oficiales con Torino en la temporada 2025/26. En ellos aportó con 2 goles y no tuvo asistencias en los 2.194 minutos que estuvo dentro de la cancha.