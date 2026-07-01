El máximo ídolo en la historia del cuadro brasileño le dejó un recado al central chileno por su arribo a la institución. "Esta camiseta se respeta", le señaló.

A través de sus canales oficiales, Internacional de Porto Alegre presentó al defensor chileno Guillermo Maripán como su nuevo chileno, convirtiéndose en el séptimo futbolista criollo que defiende los colores del Colorado Gaúcho.

En el pasado vistieron esta camiseta nombres como Juan Carlos Letelier, Eros Pérez, Paulo Magalhães, Felipe Gutiérrez, el último de todos que fue Charles Aránguiz y uno de sus más grandes ídolos en la historia, como Elías Figueroa.

Precisamente el tres veces Mejor Jugador de América con la casaca del Inter de Porto Alegre pasó por las redes sociales del club para felicitar a Maripán por su fichaje con contrato hasta diciembre del 2028, además de dejarle un potente recado.

ver también Guillermo Maripán fue presentado como refuerzo en el Internacional de Porto Alegre

Elías Figueroa bendice a Maripán en su llegada al Inter

“Hola, soy Elías Figueroa y quiero felicitar a Guillermo Maripán. Tengo la certeza de que va a cumplir las expectativas de los hinchas“, fue lo primero que señaló la leyenda que en el club brasileño ganó el Brasileirão de 1975 y 76, además de seis torneos estaduales.

Pero no quedó allí en el mensaje para su compatriota. El nacional fue enfático en advertirle que tenga “buena suerte” y que “esta camiseta se respeta y se ama“. Una publicación que llegó a las 14 mil reproducciones con mensajes de afecto al ex defensor central.

El oriundo de Valparaíso fue quien abrió el camino para los futbolistas chilenos en Inter de Porto Alegre con su exitoso paso entre 1971 y 1976. Incluso llegó a ser entrenador del club en 1996. Vaya presión para Memo quien llegará con presión.

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En síntesis