Ronaldo y Modric se enfrentan en un partido sin margen de error, para seguir en carrera por la Copa del Mundo.

Portugal y Croacia se enfrentan este jueves por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con eliminación directa, para avanzar a octavos de final o quedar fuera de la cita planetaria.

Además, se podrá ver el esperado reencuentro entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric, dos históricos del Real Madrid que podrían disputar uno de sus últimos Mundiales. El ganador enfrentará al vencedor de España vs. Austria.

CR7 cumplío el récord de anotar en seis mundiales – Getty

¿Dónde ver Portugal vs. Croacia?

Portugal se enfrenta a Croacia este jueves 2 de julio, desde las 19:00 hrs de Chile , en el Estadio Toronto, por los dieciseisavos de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Amazon Prime Video y Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Probable formación Portugal vs. Croacia

Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Rafael Leão

Tabla de posiciones del Mundial 2026

En resumen…