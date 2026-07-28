El extremo ha dado que hablar en la pretemporada de los Blanquiverdes y este martes tuvo un rol fundamental. Afina los últimos detalles antes del arranque del torneo.

Lucas Cepeda va agarrando ritmo antes de una campaña en la que está llamado a brillar. Después de un primer semestre sin mucho protagonismo, el extremo está peleando con todo para ganarse un lugar en el Elche y así lo demostró este martes con una asistencia.

El ex Colo Colo y Santiago Wanderers fue a la banca e ingresó para que los Blanquiverdes lograran rescatar un empate frente a Al Ain en un amistoso de preparación. El chileno tuvo un rol fundamental, evitando una derrota sobre la hora con un pase perfecto para dejar solo a Álex Sánchez.

Su actuación le permite ir demostrando que, con confianza, puede ser determinante dentro de la cancha. Sin duda un impulso para un jugador al que los hinchas piden ver como uno de los líderes de la nueva selección chilena.

Lucas Cepeda toma ritmo con asistencia clave en amistoso del Elche

El Elche estuvo a nada de sumar una derrota, pero Lucas Cepeda vino al rescate. El chileno fue clave dando la asistencia que selló el empate 2 a 2 de los Blanquiverdes ante Al Ain en un amistoso de pretemporada.

El Elche salvó un empate gracias a una asistencia de Lucas Cepeda. Foto: Elche.

El elenco español logró ponerse en ventaja a los 10′ gracias al gol de Umaru. Sin embargo, Giaquomakis logró igualar las cosas en los 38′ para que todo se fuera empatado al descanso.

En el segundo tiempo llegó el momento del ingreso de Lucas Cepeda, quien trató de aportar todo lo que pudo. Eso hasta que en los 69‘ Baba Ilo pusiera en ventaja a Al Ain, lo que anticipaba un final movido.

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El ex Colo Colo y Santiago Wanderers no permitiría una derrota, empujando en ataque para dar con la igualdad. Fue así como en los 82′ el chileno recibió un balón a 30 metros del arco y cedió para Álex Sánchez, quien en el área definió cruzado para el 2 a 2 definitivo.

El resultado le permite sumar confianza a un equipo que está cada vez más cerca de comenzar su aventura en La Liga 2026/27. El debut será ante el Deportivo La Coruña, que vuelve a Primera División, el próximo 17 de agosto desde las 15:00 horas.

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Lucas Cepeda se hace notar en la pretemporada del Elche. El chileno está haciendo de las suyas y afina los últimos detalles para ir a pelear por su sueño de brillar en Europa.

El próximo partido del Elche de Lucas Cepeda

Lucas Cepeda y Elche siguen adelante con su pretemporada antes del inicio de la competencia. El próximo viernes 31 de agosto desde las 4:30 horas de nuestro país, el delantero y su equipo enfrentarán ala Córdoba en un amistoso.

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En resumen, Cepeda y Elche