El extremo termina sus vacaciones para iniciar la pretemporada con los Blanquiverdes, donde le espera un técnico que lo conoce de hace rato. En España se frotan las manos.

Lucas Cepeda llegó a Elche intentando dar ese salto que siempre soñó, pero le cortaron las alas. El extremo no lo pasó bien en sus primeros meses con el club, pero logró salvarse del descenso y ahora aspira a consagrarse en la próxima temporada en Europa.

Después de marcar en la gira con la selección chilena ante equipos que juegan el Mundial 2026, en España quieren verlo explotar. Y para ello, el club dio un paso importante al asegurar a su nuevo técnico, el que conoce al ex Colo Colo desde hace rato: Martín Anselmi.

El ex entrenador de Unión La Calera sabe el potencial que puede tener el extremo, en el que puso sus ojos cuando estuvo en nuestro país. Ahora, juntos en la élite del fútbol, la prensa española no esconde su entusiasmo por lo que pueda hacer el chileno en la campaña que inicia en unas semanas más.

El Elche se encomienda a la dupla de Lucas Cepeda y Martín Anselmi

En el Elche ya tienen nuevo técnico luego de la salida de Eder Sarabia. Después de haberse salvado del descenso con lo justo, los Blanquiverdes confirmaron la llegada de Martín Anselmi, el que llega no sólo para levantar al equipo sino que también para cumplir un viejo anhelo: dirigir a Lucas Cepeda.

Martín Anselmi dirigirá al Elche de Lucas Cepeda, un jugador al que quiso en el pasado. Foto: Elche.

Así por lo menos lo dio a entender el sitio Alicante Plaza, donde dedicaron un artículo para lo que será la reunión de ambos en España. “El Elche CF permite a Martín Anselmi tener por fin a Lucas Cepeda como pupilo“, titularon al respecto.

De hecho, el citado medio enfatizó en que el DT ya tenía al extremo en la mira desde hace rato pero recién ahora podrá tenerlo bajo sus órdenes. “El técnico Martín Anselmi y el futbolista Lucas Cepeda tendrán por fin la oportunidad de trabajar juntos, algo que el primero ya pretendió en su día, cuando coincidieron en el fútbol chileno“.

ver también Castigo a Javier Correa en Colo Colo: votación dividida marca polémica jornada en el Tribunal de Disciplina

Este interés estuvo cuando el argentino dirigía a Unión La Calera en 2022, con el jugador siendo aún un desconocido. Ahora, con ambos más consolidados en sus carreras, sus caminos se cruzan para tratar de ser protagonistas en La Liga.

La noticia la celebra el jugador, quien no fue muy considerado por su anterior DT en el club. Es de esperar que ahora, con pretemporada de por medio, tome un rol más protagónico en un equipo que aspira a algo mucho mejor que lo que vivió en la campaña pasada, donde se salvó del descenso en la última fecha.

Encuesta¿Será el 2026 el año de consolidación de Lucas Cepeda en Elche? ¿Será el 2026 el año de consolidación de Lucas Cepeda en Elche? Ya votaron 0 personas

Lucas Cepeda se suma al Elche de Martín Anselmi lleno de ilusión con lo que pueda pasar. El extremo viene encendido después de anotarle a Portugal y ruega para que ahora sí las cosas resulten como quiere.

Los números de Lucas Cepeda en Elche

En sus primeros meses con Elche, Lucas Cepeda logró disputar un total de 10 partidos oficiales. En ellos aportó con 1 gol y no tuvo asistencias en los 399 minutos que estuvo dentro de la cancha.

ver también Thompson y Meneses pelean por Colo Colo: los detalles detrás de la teleserie del nuevo extremo albo

En resumen, Cepeda y Elche