El Cacique sorprende a sus hinchas con un giro en la búsqueda de un puntero, con Takeshi y el canterano en la mira. Avisaron que hay una fecha clave.

Colo Colo se mueve en el mercado de fichajes de invierno y el puesto de extremo es uno de los que más preocupa. Si bien la prioridad del Cacique es un 10, lo cierto es que la banda también es una zona en la que miran a dos jugadores en específico: Jean Meneses y Jordhy Thompson.

Takeshi ha brillado en el primer semestre con la camiseta de Deportes Limache, logrando disputar 23 partidos oficiales con 7 goles y 10 asistencias en 1.849 minutos. Por su parte, el canterano se fue al Orenburg de Rusia y tuvo su mejor campaña con 31 duelos oficiales en los que marcó 5 goles y dio 6 asistencias en 2.304 minutos. Números que hacen pensar y tienen al Eterno Campeón tomando decisiones.

Aún a la espera de lo que pase con Diego Valdés, su gran prioridad en este mercado de fichajes, en el Cacique avanzan por un nuevo delantero. De hecho, este martes se conoció que hay una fecha clave para saber si es que será uno o el otro el que termine reforzando al plantel albo de cara a la segunda rueda.

Colo Colo vive horas claves para definir a su nuevo extremo: Jean Meneses o Jordhy Thompson

En Colo Colo buscan un nuevo extremo para la segunda rueda y hay dos nombres que toman la delantera. Jean Meneses y Jordhy Thompson son los jugadores que mira el Cacique en ese puesto, con avances que pueden definir todo en los próximos días.

Jordhy Thompson y Jean Meneses suenan con fuerza en Colo Colo. Foto: Photosport.

Así lo dio a conocer el periodista Rodrigo Hernández en Los Tenores de Radio ADN, donde dio detalles de las negociaciones con el jugador de Deportes Limache. “Su representante le pidió 10 días y que la próxima semana le responden sí sí o no. Hay billetera, tienen presupuesto, pero no es indefinido”, lanzó.

Si bien fue al primero al que buscaron, el reportero enfatizó en que Jean Meneses no tiene un lugar asegurado. “El nombre de Meneses interesa pero no es prioritario. Colo Colo pone énfasis en Diego Valdés, lo del arquero“.

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Es ahí donde el canterano albo, que se fuera a Rusia después de sus polémicas que derivaron en cárcel y una denuncia de femicidio frustrado, irrumpe. “El extremo puede ser una tercera incorporación y en las últimas horas se abrió la opción de Jordhy Thompson“, remarcó.

Eso sí, el periodista fue claro en señalar en que los pasos que dará el Eterno Campeón por ese puesto dependerán de lo que pase con Takeshi. “La oficina de Meneses tendrá respuesta recién la próxima semana”.

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Por ahora, Colo Colo trabaja con sus prioridades antes de meterse de lleno en el extremo. Jean Meneses y Jordhy Thompson son quienes hoy toman la delantera, dejando todo para la reunión de directorio de fin de mes el miércoles que viene.

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En resumen, Colo Colo, Meneses y Thompson