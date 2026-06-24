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Mundial

Minuto a minuto: México enfrenta a Chequia con el objetivo de ser líder del grupo A

La selección dirigida por Javier Aguirre presenta equipo estelar para terminar primeros y empezar a soñar con los 16avos.

Por Felipe Pavez Farías

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México presenta formación estelar para cerrar la fase de grupos
© Getty ImageMéxico presenta formación estelar para cerrar la fase de grupos

Comienza la fecha de definiciones en el grupo A. La selección de México ya está clasificada a los 16avos de final del Mundial. Pero ante su gente, quiere cerrar a lo grande la fase de grupos con un nuevo triunfo ante República Checa. 

El cuadro dirigido por Javier Aguirre superó por 2-0 a Sudáfrica en el inicio del torneo. Luego superó por la cuenta mínima a Corea. Por lo que ante Chequia buscará su tercer triunfo consecutivo. 

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En esta tercera jornada se repiten nombres como Julián Quiñones, Luis Romo, y Edson Álvarez. Por su parte se suman jóvenes talentos como Gilberto Mora que en 2025 disputó el Mundial Sub 20 en Chile. 

Los europeos no serán tarea fácil ya que buscarán el batacazo para soñar con un puesto entre los mejores terceros. Por lo que el duelo que parte a las 21:00 horas promete grandes emociones. 

Minuto a minuto: México se mide ante Chequia por el grupo A

¡Formación de Chequia!

El cuadro europeo ya tiene su once estelar para buscar el batacazo en el Mundial: Kovar, Coufal, Holes, Hranac, Krejci, Doudera, Sadilek, Cerv, Sulc, Visinky, Hlozek.

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¡Formación de México!

La selección dueña de casa confirma su once para enfrentar a Chequia. Los elegidos son: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Ismael Reyes, Montes, Edson Álvarez e Mateo Chávez; Luis Romo, Gilberto Mora, Roberto Alvarado; Julián Quiñones y Guillermo Martínez.

Lo más llamativo es el ingreso de Mora con tan solo 17 años. El delantero ya destacó en el Mundial Sub 20 que se realizó en Chile en el 2025.

¿Qué es lo mejor para México?

México como país anfitrión tiene la chance de terminar primero en el grupo A. Los aztecas ya sumaron triunfos ante Sudáfrica y Corea, pero ante Chequia quieren cerrar una fase de grupos perfecta. De terminar primeros, se medirán ante Marruecos. Si se quedan en el segundo puesto, su rival sería Canadá.

¡Comenzó la transmisión!

¡Hola queridos amigos de Redgol! Iniciamos una nueva transmisión este miércoles y nos enfocamos en la definición del grupo A. México se mide ante República Checa. Al mismo tiempo Corea enfrenta a Sudáfrica. Todo para definir el primer y segundo lugar de la zona.

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