La selección dirigida por Javier Aguirre presenta equipo estelar para terminar primeros y empezar a soñar con los 16avos.

Comienza la fecha de definiciones en el grupo A. La selección de México ya está clasificada a los 16avos de final del Mundial. Pero ante su gente, quiere cerrar a lo grande la fase de grupos con un nuevo triunfo ante República Checa.

El cuadro dirigido por Javier Aguirre superó por 2-0 a Sudáfrica en el inicio del torneo. Luego superó por la cuenta mínima a Corea. Por lo que ante Chequia buscará su tercer triunfo consecutivo.

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En esta tercera jornada se repiten nombres como Julián Quiñones, Luis Romo, y Edson Álvarez. Por su parte se suman jóvenes talentos como Gilberto Mora que en 2025 disputó el Mundial Sub 20 en Chile.

Los europeos no serán tarea fácil ya que buscarán el batacazo para soñar con un puesto entre los mejores terceros. Por lo que el duelo que parte a las 21:00 horas promete grandes emociones.

Minuto a minuto: México se mide ante Chequia por el grupo A