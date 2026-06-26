La leyenda germana seguro no estaba feliz por la derrota de su selección contra Ecuador, pero la locura de Beccacece le sacó risas.

El duelo de Ecuador contra Alemania, con triunfo por 2-1 para los sudamericanos por la tercera fecha de la fase zonal de la Copa del Mundo 2026, fue una locura que desata ilusión en La Tri y acalla las críticas que pesaban sobre el trabajo de Sebastián Beccacece.

Ecuador debió venir de atrás y en el afán de la remontada metió presión alta contra los germanos, y no dudó en atacar. Cuando la misión ofensiva dejó espacios en el fondo, el trabajo defensivo respondió prácticamente a la perfección.

Es que durante varios pasajes el Ecuador de Beccacece hizo recordar a la selección chilena de Jorge Sampaoli en el Mundial de Brasil 2014 y la Copa América 2015, o la Universidad de Chile campeona de Copa Sudamericana en 2011.

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Ballack reacciona a la locura de Beccacece

Como si fuera poco, Beccacece se las arregló para ser protagonista con sus efusivos festejos e histriónicas apariciones en la transmisión oficial. Había que celebrar y el argentino lo hizo con todo.

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Saltó, corrió como desaforado y saltó hacia las rejas de la tribuna, donde lo apoyaban desde la baranda su señora y familia. En el fútbol chileno lo conocemos bien.

La leyenda alemana de 49 años y ex mediocampista del Bayern Múnich, Michael Ballack, no quedó indiferente al ex entrenador de la U y ayudante técnico de Sampaoli en los azules, La Roja y la selección argentina.

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“Es una locura“, dijo Ballack entre risas por Beccacece. Sentenció que “ese joven no podía creer que su equipo pudiera vencer al equipo alemán de Julian Nagelsmann. Perdió la cabeza de pura emoción, especialmente por haber clasificado a Ecuador a la siguiente fase del Mundial“.

Resumen:

-Ecuador derrotó 2-1 a Alemania en la fase de grupos del Mundial 2026.

-Sebastián Beccacece logró la clasificación de la selección ecuatoriana a la siguiente fase.

-Michael Ballack destacó la victoria ecuatoriana sobre el equipo dirigido por Julian Nagelsmann.