La tercera jornada del Grupo K definirá al líder de la zona, mientras que en simultáneo jugará el cuadro uzbeco ya eliminado ante la República Democrática del Congo, que está obligada a ganar. ¡Revisa todos los detalles del duelo entre lusos y los cafetaleros!

La previa

El Grupo K del Mundial 2026 enfrenta al líder y el escolta, Colombia y Portugal, en la última fecha. Los cafetaleros ya están clasificados a la ronda de 32 mejores con dos triunfos consecutivos, mientras que los lusos quieren arrebatarle al cuadro sudamericano el primer puesto.

Aquel duelo marcará un nuevo reencuentro entre los capitanes y estrellas de ambos combinados: Cristiano Ronaldo y James Rodríguez, quienes fueron compañeros en el Real Madrid de España. Pero no será la única acción que ofrecerá esa zona a partir de las 19:30 horas, según el horario de Chile continental.

También se medirá el eliminado Uzbekistán ante la República Democrática del Congo, que todavía sueña con clasificar a la ronda siguiente. Para mantener viva esa quimera, el cuadro africano debe vencer sí o sí a los eurasiáticos, que cayeron 5-0 ante los portugueses en la segunda jornada.

Cristiano Ronaldo y James Rodríguez celebran un gol del Real Madrid ante el Betis. (Denis Doyle/Getty Images).

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Así va la tabla de posiciones del Grupo K del Mundial 2026

Colombia es líder y Portugal su escolta antes de empezar la 3° fecha del Grupo K en el Mundial 2026.