Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

Mundial 2026: sigue el minuto a minuto de Colombia vs Portugal y de Uzbekistán vs Congo en la definición del Grupo K

La tercera jornada del Grupo K definirá al líder de la zona, mientras que en simultáneo jugará el cuadro uzbeco ya eliminado ante la República Democrática del Congo, que está obligada a ganar. ¡Revisa todos los detalles del duelo entre lusos y los cafetaleros!

Por Jorge Rubio

Sigue a Redgol en Google!
Cristiano Ronaldo y James Rodríguez son los capitanes de los lusos y los cafetaleros. Fueron compañeros en el Real Madrid.
© Getty Images.Cristiano Ronaldo y James Rodríguez son los capitanes de los lusos y los cafetaleros. Fueron compañeros en el Real Madrid.

La previa

El Grupo K del Mundial 2026 enfrenta al líder y el escolta, Colombia y Portugal, en la última fecha. Los cafetaleros ya están clasificados a la ronda de 32 mejores con dos triunfos consecutivos, mientras que los lusos quieren arrebatarle al cuadro sudamericano el primer puesto.

Aquel duelo marcará un nuevo reencuentro entre los capitanes y estrellas de ambos combinados: Cristiano Ronaldo y James Rodríguez, quienes fueron compañeros en el Real Madrid de España. Pero no será la única acción que ofrecerá esa zona a partir de las 19:30 horas, según el horario de Chile continental.

También se medirá el eliminado Uzbekistán ante la República Democrática del Congo, que todavía sueña con clasificar a la ronda siguiente. Para mantener viva esa quimera, el cuadro africano debe vencer sí o sí a los eurasiáticos, que cayeron 5-0 ante los portugueses en la segunda jornada.

Cristiano Ronaldo y James Rodríguez celebran un gol del Real Madrid ante el Betis. (Denis Doyle/Getty Images).

Cristiano Ronaldo y James Rodríguez celebran un gol del Real Madrid ante el Betis. (Denis Doyle/Getty Images).

James Rodríguez advierte a Cristiano Ronaldo y augura partidazo de Colombia: “Bien cómodos”

ver también

James Rodríguez advierte a Cristiano Ronaldo y augura partidazo de Colombia: “Bien cómodos”

Así va la tabla de posiciones del Grupo K del Mundial 2026

Colombia es líder y Portugal su escolta antes de empezar la 3° fecha del Grupo K en el Mundial 2026.

¡BUENAS TARDES A TODAS Y TODOS!

Acá estamos para llevar el desenlace del Grupo K: nos enfocaremos en el partido entre Colombia vs Portugal, pero también tendremos los detalles del duelo entre Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

Lee también
¿Kane, Cristiano, Messi? El único partido que va por TV abierta
Mundial 2026

¿Kane, Cristiano, Messi? El único partido que va por TV abierta

James advierte a Cristiano Ronaldo y augura partidazo de Colombia
Mundial 2026

James advierte a Cristiano Ronaldo y augura partidazo de Colombia

Goleador de Colombia lanza firme desafío a Portugal y CR7: "Tenemos más..."
Mundial 2026

Goleador de Colombia lanza firme desafío a Portugal y CR7: "Tenemos más..."

¿Final Messi versus Cristiano Ronaldo en el Mundial? Depende de Colombia
Mundial 2026

¿Final Messi versus Cristiano Ronaldo en el Mundial? Depende de Colombia

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo