Tras quedar fuera del Mundial: El importante logro que celebra Cristiano Ronaldo

CR7 dejó atrás la eliminación ante España y ahora destacó el logro más importante que consiguió con su selección.

Cristiano Ronaldo se sumó a la larga lista de jugadores que se quedaron en el camino en la lucha por el Mundial 2026. El capitán de Portugal no pudo superar a España en octavos de final y se despidió del torneo tras el agónico gol de Mikel Merino.

Pero lo que más llamó la atención fue la particular despedida del delantero de 41 años. Es que pese a las críticas el recalcó que ya ganó su “Mundial”.

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“Siempre es complicado perder, nos quedamos tristes. Pero mi consciencia está tranquila”, aseguró el ex Real Madrid y Manchester United. Si hasta se dio el tiempo de repasar sus logros tras su retiro definitivo por su selección.

“He dado lo mejor, he ganado 3 títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título”, respondió Cristiano ante los cuestionamientos por su cometido en el Mundial.

Cristiano Ronaldo se despidió del Mundial 2026, pero recalcó que ganar la Euro fue lo mismo(Photo by Molly Darlington/Getty Images)

Cristiano Ronaldo celebra su Mundial: Conmemoró la conquista de la Euro 2016

A su vez, también despertaron las comparaciones con Lionel Messi. El trasandino, tras varios años, sí logró ganar el Mundial en Qatar 2022. Pero ni esto inmutó la tranquilidad de CR7.

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Por lo que recalcó que él ya ganó su Copa del Mundo. “El mayor título que gané en la selección fue (la Eurocopa) en 2016, que para mí tiene la misma dimensión que el Mundial, sinceramente”, confesó el ariete del Al Nassr.

Así las cosas, este 10 de julio Cristiano Ronaldo aprovechó sus redes sociales y conmemoró la conquista de la Euro 2016. “¡Una victoria que vale millones!”, recalcó junto con varias postales de aquella definición en el Stade de France. Lo marcó el triunfo gracias a la anotación de Éder en el minuto 110.