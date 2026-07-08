El cuadro luso tiene a su nuevo estratega para que lidere el proyecto de cara al Mundial 2030. Fue campeón con el Bicho y de la Libertadores.

Una de las grandes decepciones del Mundial 2026 fue el rendimiento de la selección de Portugal, que con Cristiano Ronaldo y compañía se fue muy temprano del certamen planetario.

El cuadro luso llegó a territorio norteamericano como un gran candidato para ganar la Copa del Mundo, y ya está en casa, luego de perder por 1-0 ante España en los octavos de final.

La eliminación trajo consecuencias, puesto que se quedó sin entrenador, ya que el español Roberto Martínez no renovó su contrato luego del fracaso consumado en el Mundial.

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Jorge Jesus es el nuevo entrenador de Portugal

A rey muerto, rey puesto. La Federación Portuguesa de Fútbol no se demoró en encontrar a un sustituto de Bob Martínez y el elegido es un viejo conocido de Cristiano Ronaldo y de Sudamérica.

Se trata del experimentado entrenador portugués de 71 años Jorge Jesus, quien es cercano a CR7, ya que viene de ser el DT que sacó campeón al Al Nassr en la liga saudí.

Jorge Jesus será el DT de Portugal. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images)

“Jorge Jesus liderará el proyecto para la Nations League, la Euro 2028 y el próximo Mundial”, señaló el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en fichajes.

Jorge Jesus, además, conoce de sobra al fútbol sudamericano, puesto que salió campeón de la Copa Libertadores 2019 con Flamengo.

En síntesis

Portugal quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 1-0 contra España en octavos.

quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 1-0 contra en octavos. El entrenador Roberto Martínez no renovó su contrato tras el fracaso en el Mundial.

no renovó su contrato tras el fracaso en el Mundial. Jorge Jesus es el nuevo director técnico de la selección de Portugal.