Después de lo ocurrido con Francia, la FIFA reveló a los encargados de dirigir el choque entre la Albiceleste y Suiza. Eso sí, es dividido y no de un solo país como lo hicieron con los Galos.

El Mundial 2026 ha estado lleno de polémica por todo lo que ha pasado con Argentina. La Albiceleste sigue en carrera pero con arbitrajes que se han inclinado a su favor y que habían sumado un capítulo más pero con otra selección.

Días atrás la FIFA confirmó a los jueces que dirigirán el choque entre Francia y Marruecos por los cuartos de final. Ahí, a diferencia de lo que ha pasado en todo el torneo, confirmaron no a tres sino que a cinco trasandinos justo cuando ambos países son los favoritos para ganar el torneo, lo que aumentó las especulaciones sobre una balanza cargada para los argentinos.

Y si bien no hubo pie atrás, este jueves la organización intentó arreglar en algo su error con un claro gesto. Esto, ya que para su cruce con Suiza, la Albicelestes tendrá silbantes portugueses como los principales, aunque acompañados por dos canadienses.

FIFA le pone árbitros portugueses a Argentina tras polémica con Francia

Los arbitrajes del Mundial 2026 siguen dando que hablar después de las polémicas con Argentina. La FIFA intenta despejar las dudas que hay entre los hinchas ante las constantes decisiones que se inclinan a favor de la Albiceleste, ya sea en sus partidos o en los de rivales directos.

Estos serán los árbitros para el duelo de Argentina y Suiza en el Mundial 2026. Foto: FIFA.

Después de ponerle un grupo lleno de argentinos al duelo de Francia con Marruecos, este jueves se conocieron a los encargados de impartir justicia en las otras llaves. Y para el choque de los trasandinos está todo listo.

La FIFA designó al portugués Joao Pinheiro como el árbitro principal del choque de Argentina y Suiza. Acompañado por Bruno Jesus y Luciano Maia como asistentes, serán los representantes de un país ya eliminado como siempre debió ser.

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Aunque a diferencia de lo que le hicieron a Francia, aquí variaron con el cuarto y el reserva. Serán los canadienses Drew Fischer y Michael Barwegen los que completan la delegación para el compromiso.

La decisión se da justo cuando los trasandinos se han burlado de la eliminación de Portugal debido a su eterna rivalidad con Cristiano Ronaldo. La FIFA trata de solucionar un error evitable tratando de jugar al empate a la fuerza.

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Argentina ya tiene árbitros para lo que será el duelo con Suiza en el Mundial 2026. Los ojos del planeta estarán encima del juez para dejar a un lado los rumores de ayudas y así volver a tener justicia dentro de la cancha.

El rival de Argentina o Suiza en semifinales del Mundial 2026

Argentina y Suiza ya tienen árbitro para lo que será la pelea por un lugar en las semifinales del Mundial 2026. El ganador se verá las caras con el que se quede con la llave entre Noruega e Inglaterra.

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En resumen, Argentina y el Mundial 2026