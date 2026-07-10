Tiembla Francia: El increíble registro del jugador con más suerte en el Mundial

La selección de España superó a Bélgica con agónica anotación de Mikel Merino y ahora sueña con la semifinal del martes.

La selección de España logró el batacazo de los cuartos de final del Mundial. En el último suspiro apareció otra vez Mikel Merino y consiguió el gol del triunfo ante Bélgica por 2-1. Por lo que ahora se enfoca en la semifinal ante Francia.

El volante del Arsenal apareció en el momento que más lo necesitaba su selección y nuevamente se puso la capa para evitar la debacle. Pero de particular forma.

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Es que el jugador de 30 años es uno de los más experimentados en el cuadro europeo. Pero con Luis de La Fuente no ha podido acoplarse al equipo titular. En la fase de grupos sumó solo 108 minutos en los primeros tres partidos. Ante Austria solo sumó 19’.

Pero el despegue de Merino se registró en octavos de final. Frente a Portugal ingresó en el minuto 85 y su momento de gloria llegó en el 91’: tras recibir de Ferrán Torres ingresó al área y marcó el 1-0 para avanzar de fase.

Tarea que se repitió en cuartos de final ante Bélgica. Ahora Merino saltó a la cancha al 86’ y necesitó solo de 120 segundos para cambiar la historia. El jugador del Arsenal aprovechó el rebote de Senne Lammens y puso el 2-1 que ahora mete a España en semifinales.

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Por su rendimiento ha sido apodado como el jugador con más suerte del Mundial. Incluso el medio estadístico Opta recalcó que es el primer jugador que logra marcar “el gol de la victoria en dos partidos diferentes de la fase de eliminación directa como suplente”.

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El respaldo total a “San Merino”: “Siempre estaré disponible”

Tras la nueva aparición heroica de Mikel Merino, como era de esperarse llovieron los elogios sobre su persona. “Es un futbolista que es top mundial”, recalcó Luis De la Fuente. “Siempre que lo necesitamos está”, aseguró.

Por su parte el héroe de la jornada recalcó que seguirá trabajando para recibir el llamado de titular. En especial para el partido ante Francia. “Es increíble. No sé muy bien ni qué decir. Solo sé que estaré disponible cuando el mister lo necesite”, sentenció.

Por lo que ahora España se mentaliza en lo que será la semifinal del Mundial ante Francia este próximo martes 14 de julio a las 15:00 horas de Chile.