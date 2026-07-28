Ocurrió en el Brasileirao. En el duelo entre el Inter de Porto Alegre y el Cruzeiro, un jugador le fracturó la tibia a su rival.

Lo que pasó en Brasil fue terrible. Se jugaba el duelo entre Cruzeiro e Inter de Porto Alegre, por la decimonovena fecha del Brasileirao, cuando Victor Gabriel cruzó todos los límites de la decencia futbolística.

Se jugaba el minuto 13 del segundo tiempo y, en un contraataque del Cruzeiro, el defensa del Inter de Porto Alegre le entró con todo a su rival, Gabriel Pec. Lo más insólito fue que, pese a la espectacular caída, el árbitro dijo “siga, siga”.

Claro que, al rato, quizás tras ser alertado por el cuarto árbitro, el juez decidió parar la jugada de ataque del Cruzeiro, se acercó a Victor Gabriel y levantó una cartulina roja.

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La falta que genera polémica y que puede cambiar el fútbol

Hasta ahí, la historia de una falta horrenda y violenta. Pero, la cosa no se quedó así nada más. El Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) de Brasil tomó una decisión insólita con el defensa de Inter de Porto Alegre. Una que, si bien no adolece de justicia, podría cambiar la forma en que se imparten las sanciones en el fútbol.

Para el ente justiciero, la dura entrada no significó una sanción de algunas fechas, nada más. Victor Gabriel no podrá jugar hasta que Gabriel Pec reciba el alta médica. Al ser diagnosticado con una fractura en la tibia izquierda, su recuperación podría tardar entre seis y doce meses.

Esta decisión se tomó debido a que el castigo que había ponderado para la infracción era de seis fechas, juzgado ínfimo por la Sexta Comisión Disciplinaria del citado tribunal.

El jugador lesionado venía de Los Ángeles Galaxy | Getty Images

Durante la audiencia de este martes 28 de julio, Victor Gabriel manifestó, entre lágrimas, que no tuvo “ninguna intención” de lastimar a su rival y que los últimos días se ha dedicado a rezar por él. “Paso noches en vela orando por él. Pido perdón de todo corazón a toda la gente del Cruzeiro“, dijo.

Pec había sido anunciado como fichaje del Cruzeiro hace poco más de veinte días. El 7 de julio fue oficializada su llegada como refuerzo desde el LA Galaxy. El duelo ante el Inter era su debut.

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En resumen…

Victor Gabriel fue suspendido hasta que su rival Gabriel Pec reciba el alta médica.

fue suspendido hasta que su rival Gabriel Pec reciba el alta médica. El futbolista Gabriel Pec sufrió la fractura de su tibia izquierda en el encuentro.

sufrió la fractura de su tibia izquierda en el encuentro. El Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil sancionó al defensa Victor Gabriel.