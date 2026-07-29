Tras 114 años: Brescia, que vio brillar a Nico Córdova, sufre duro revés y anuncian “liquidación total”

El cuadro italiano que fue cuna de los mejores cracks del viejo continente fue decretado en quiebra y todo apunta a su cierre definitivo.

El fútbol italiano protagoniza una nueva polémica. Al papelón que enfrenta la selección de Italia tras no clasificar al Mundial y la búsqueda para encontrar DT, ahora se suma que uno de los clubes más importantes de su historia se fue a quiebra y anuncian liquidación total.

Este es el caso del Brescia que vio brillar a jugadores como Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Mario Balotelli, y el actual DT de la selección chilena como Nicolás Córdova. En total estuvo tres temporadas y disputó un total de 51 partidos y anotó cinco goles.

ver también Chile ni ha clasificado y Nicolás Córdova ya se baja del Mundial 2030: “Es muy probable que no estemos”

Según reportan desde el viejo continente, el elenco arrastra una deuda de 23 millones de euros. “La caída del Brescia comenzó a acelerarse hace año y medio, cuando salieron a la luz irregularidades en el pago de salarios y cotizaciones”, detalla Marca.

El drama del Brescia: se anuncia su fin tras 114 años

Ante el complejo momento, se anuncia una liquidación del club. Incluso esto ya empezó con la venta de toda la indumentaria para amortiguar las perdidas.

Nicolás Córdova brilló en el Brescia y fue uno de los más destacados en la institución (Photo by Dino Panato/Getty Images)

El cuadro fundado el 17 de julio de 1991, y que también contó entre sus filas con Mario Salgado, ya había sido apartada de todo tipo de competición y perdió su licencia federativa.

A tal punto que su presidente Massimo Cellino buscó hasta el último minuto lograr volver a participar en torneos oficiales. “Es simplemente un castigo. No creí que la amargura pudiera imponerse a la razón”, lamentó el empresario. Por lo que así se cierran 114 años de historia de uno de los clubes más importantes de Italia.