El africano de 40 años todavía no aborda el vuelo rumbo a Santiago, mientras que el golero charrúa que decidió ir a Independiente... ¡recibió una dura noticia y ni siquiera podrá ir al banco todavía!

Que Vozinha haya pasado a ser la primera opción para llegar como arquero de refuerzo a Colo Colo fue exclusivamente porque el uruguayo Santiago Mele dejó literalmente plantados a los albos. Y decidió tomar la oferta de Independiente de Avellaneda.

Pero por ambos lados se ha dado una novela de difícil resolución. Y evidentemente más larga de lo presupuestado. Mientras el capitán de Cabo Verde sigue sin abordar el vuelo que lo traiga a Chile, las especulaciones se dispararon respecto a ese fichaje.

En caso de que no se concrete el arribo del africano de 40 años, el Cacique pasaría de haber dado un golpe mundial a ser un ridículo planetario. Ya son dos las veces que Aníbal Mosa ha dado por cerrado el acuerdo con Vozinha y su representante.

Vozinha en acción ante Argentina en el Mundial 2026. (Megan Briggs/Getty Images).

Pero el exgolero del CD Chaves de Portugal todavía no aparece por el estadio Monumental. Y hasta apareció la información de otra oferta de un club donde Vozinha podría ser titular indiscutido. Por el otro lado, el uruguayo Mele ya pasó los exámenes médicos y fue oficializado en el Rojo.

De hecho, el exgolero del Monterrey reconoció haber hablado con un exentrenador del Cacique. “Pude conversar con Gustavo (Quinteros). Que un club tan grande y un técnico de su trayectoria me quieran es algo que valoro muchísimo”, aseguró Mele tras salir del chequeo de rigor.

Santiago Mele suma 8 partidos internacionales con Uruguay. (Ernesto Ryan/Getty Images).

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Vozinha estira su llegada para ser arquero de Colo Colo y Mele no puede ser inscrito

Así que mientras en Colo Colo cruzan todos los dedos para tener de arquero a Vozinha lo más pronto posible, en Independiente de Avellaneda tuvieron una importante dificultad administrativa para registrar oficialmente a Santiago Mele, el mundialista uruguayo de 28 años.

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El periodista Nelson Lafit dio cuenta de eso en X. “Santiago Mele aún no está habilitado debido a la inhibición que recae sobre el club”, informó el citado comunicador. Eso tiene que ver con el fichaje de Facundo Zabala, lateral izquierdo que llegó al Rojo desde Olimpia de Paraguay. Pero el monto total no ha sido abonado.

Por eso mismo, el Rey de Copas no puede incorporar jugadores. “El contrato fue presentado en AFA y la carga del préstamo fue interrumpida en el TMS”, informó Lafit. Así las cosas, Quinteros deberá seguir esperando para tener a Mele. Y Rodrigo Rey seguirá como el titular en la segunda fecha del Clausura en la Liga Profesional de Argentina.