El uruguayo de 28 años, quien dejó con los crespos hechos al Cacique y facilitó el arribo de Vozinha al Monumental, sacó la voz por primera vez tras su llegada al Rojo. ¡Reconoció el importante factor que cumplió Gustavo Quinteros!

Colo Colo parecía tener abrochado el fichaje de Santiago Mele, pero finalmente el portero mundialista con Uruguay decidió tomar la oferta de Independiente de Avellaneda. Sin quererlo, el charrúa de 28 años propició la llegada de Vozinha al estadio Monumental.

El golero se sumó al Rojo cedido desde el Monterrey de México y habló por primera vez de su arribo a uno de los clubes más grandes de Argentina. “Muy contento. Con mucho entusiasmo de empezar este nuevo capítulo en mi carrera y con ganas de sumar”, dijo.

“Pude hablar con parte de la dirigencia y con compañeros que pasaron por acá. Me dieron las mejores referencias. Recién terminé la revisión médica y tengo mucha ilusión”, añadió el meta, quien tendrá su segunda experiencia en el fútbol trasandino. Antes jugó en Unión Santa Fe.

Santiago Mele enfrentó a Colo Colo en la Libertadores 2024 con Junior de Barranquilla. (Jairo Cassiani/VizzorImage/Photosport).

Tras eso, Mele se refirió al diálogo que mantuvo con Gustavo Quinteros, quien estuvo durante tres años y tres meses como director técnico de los albos. Y desde septiembre de 2025 dirige al Rey de Copas. “Hablé con él, me manifestó el interés de contar conmigo”, expuso el montevideano.

Gustavo Quinteros recibió un gran elogio de Santiago Mele. (Christian Alvarenga/Getty Images).

“Que un club tan grande y un técnico de su trayectoria te quieran es algo que valoro muchísimo. Venir acá era mi deseo y estoy muy contento”, aseguró Santiago Mele, quien ratificó que el Cacique nunca fue la primera opción para continuar su carrera.

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Santiago Mele aborda su fichaje en Independiente tras dejar a Colo Colo con los crespos hechos

Santiago Mele prefirió la propuesta de Independiente de Avellaneda a pesar de haberle dado el sí a Colo Colo. Hasta cotizó pasajes de avión para viajar rumbo a Santiago de Chile, algo que nunca ocurrió. Pues definió sumarse al cuadro argentino.

Santiago Mele aterrizó en Argentina para concretar su fichaje en el Rojo. (Azael Rodriguez/Getty Images).

“Muy contento de este desafío. Tengo las experiencias en el fútbol argentino, México, Colombia y el Mundial. Quiero aportar desde ese lugar”, aseguró Mele. Se refería a su paso por los Tatengues en el vecino país, por Junior de Barranquilla en suelo cafetalero y los Rayados de Monterrey en la Liga MX.

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La victoria del Rojo vs Estudiantes de La Plata tuvo a su competidor como figura: el portero Rodrigo Rey le tapó un penal a Guido Carrillo y entregó invicta su valla. “Es importante que el equipo gane y arranque así el torneo. Se nota que hay un buen equipo, buenos jugadores y eso ilusiona para lo que viene”, sentenció Mele.

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