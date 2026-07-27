El primer jugador de Cabo Verde en Chile aplaude llegada de Vozinha a Colo Colo: “Está preparado”

Adriano Custodio Mendes, que jugó en Santiago Wanderers y Deportes Iquique, recalcó que el portero de 40 años será un aporte real en el Cacique.

Colo Colo sorprendió a todo el mundo con el mercado de fichajes de mitad de año. El Cacique logró abrochar la llegada de Vozinha, quien fue premiado como el mejor portero del Mundial 2026.

Pese a los ofrecimientos de Brasil y la MLS, el también conocido como Josimar José Évora Dias de 40 años, decidió vestir la camiseta alba y buscar la estrella 35 en este segundo semestre.

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Decisión que fue aplaudida por el primer jugador de Cabo Verde que jugó en Chile. Es así como Adriano Custodio Mendes abordó la llegada de su compatriota a la Liga de Primera.

“No viene a un fútbol fácil. Uno conoce lo que es el fútbol chileno. Pero demostró que está capacitado para jugar en Chile, Argentina, Colombia o el que sea. Su gran actuación en el Mundial le permitió tener buenas ofertas, pero por algo eligió a Colo Colo”, contó a TNT Sports.

El desafío de Vozinha en Colo Colo: “Sabe a lo que viene”

Para Adriano Custodio Mendes la llegada de Vozinha a Colo Colo será un importante salto a su carrera. Pero entregó un potente mensaje a los hinchas que aún tienen dudas sobre si su llegada fue una movida de marketing.

“Él demostró en un Mundial que está muy bien preparado. Sabemos por trayectoria que tiene que estar en los primeros lugares. Por lo que va a llegar a uno de los clubes más populares de Sudamerica. Sabe lo que le espera y que está preparado para responder. No tengo dudas”, recalcó el delantero que defendió la camiseta De Santiago Wanderers en 1991 y luego la de Iquique en 1995.

Vozinha será el nuevo portero de Colo Colo

Incluso destacó la gran popularidad de su compatriota y que esto le permitirá acoplarse de la mejor manera a Chile.

“Lo bueno de su popularidad, es que ya tiene un recorrido. Con cierta edad, te cuesta muy poco la adaptación. Chile es un país hermoso. Le va a costar un poquito las costumbres o la comida, como me pasó a mí. Pero dentro de la cancha no creo que tenga problemas”, sentenció.