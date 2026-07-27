El delantero venezolano fue ofrecido a Cruzados y despertó interés, pero desde San Carlos ya definieron cuál es su verdadera situación en este mercado de fichajes.

Universidad Católica atraviesa un gran presente en el Campeonato Nacional. El equipo marcha en el segundo lugar de la tabla y, además, se prepara para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que la dirigencia ya trabaja en posibles refuerzos para potenciar el plantel.

En ese contexto, durante los últimos días surgió el nombre de Josef Martínez. El experimentado delantero venezolano, actualmente libre tras su paso por Xolos de Tijuana, fue ofrecido al cuadro cruzado y apareció como una opción para reforzar el ataque.

La información fue dada a conocer por el periodista Rodrigo Arellano, quien aseguró en sus redes sociales que “Josef Martínez fue ofrecido e interesó en la UC. Han existido contactos. El jugador está libre tras su paso por Xolos. La duda cruzada está en los cupos de extranjeros, pero se analiza como una oportunidad de mercado para la Libertadores”.

La posición de la UC por Josef Martínez

Punto Cruzado descartó su posible llegada, señalando: “En Cruzados efectivamente hubo contacto, pero no pasó más allá de contacto con un intermediario que acercó su carpeta, en donde jamás existió una respuesta o un llamado de vuelta mostrando más interés. Si bien hoy no lo descartan del todo, está lejos de ser una de las primeras opciones”.

ver también Fernando Zampedri furioso tras el empate de la Católica: “Estoy muy caliente, no sé qué pasó”

Asimismo, agrega el medio: “Por otra parte, el propio Josef Martínez no ve con buenos ojos volver a Sudamérica y actualmente su idea es volver a Estados Unidos, en donde anteriormente ya ha jugado por Atlanta, Montréal, SJ Earthquakes e Inter Miami”.

En síntesis:

Universidad Católica evalúa fichar al delantero libre Josef Martínez para la Copa Libertadores.

El venezolano Josef Martínez fue ofrecido al club, pero no es prioridad actual.

Josef Martínez prefiere volver a Estados Unidos antes que jugar en Sudamérica.