El volante estaba muy cerca de convertirse en refuerzo del León de Atacama, pero la operación dio un giro y terminó cayéndose.

Deportes Copiapó continúa moviéndose en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar su plantel para la segunda rueda de la Primera B. El León de Atacama marcha en el octavo lugar de la tabla y buscará pelear por el ascenso a la Liga de Primera durante el segundo semestre.

En ese contexto, el club tenía prácticamente cerrada la incorporación de Bastián Silva, exjugador de Colo Colo y Deportes Limache. Sin embargo, cuando su llegada parecía encaminada, la operación se cayó a última hora y el volante finalmente no se convertirá en refuerzo del conjunto copiapino.

Bastián Silva no llega a Copiapó

El medio PrimeraBChile señaló: “Los nortinos se estaban manejando con mucha discreción en el mercado de invierno y, sigilosamente avanzaban para sumar a Silva. Todo parecía muy bien encaminado pero finalmente el futbolista cambió de rumbo”.

Bastián Silva tuvo una etapa en Limache/Photosport

El presente de Copiapó

El cuadro atacameño marcha en el octavo puesto de la Primera B y se mantiene en la pelea por ingresar a la liguilla de ascenso. En el inicio de la segunda rueda, rescató un empate sin goles en su visita a Rangers de Talca, resultado que le permitió seguir sumando en su objetivo de acercarse a los puestos de privilegio.

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Tras el partido, el DT Héctor Almandoz señaló: “Estamos ahí, en el análisis, esperando, hablando, estamos trabajando en eso, más allá de que John Valladares va a ser nuestro verdadero reemplazo para esta segunda ronda, que no lo pudimos utilizar y que para mi es un jugador fundamental, estamos viendo si podemos cerrar lo que venimos dando vuelta hace un tiempo”.

“Si se puede dar, bárbaro, si no, estoy muy contento, tengo un plantel muy fuerte, con la cabeza bien puesta en el objetivo, sabemos la presión que tenemos como club, hoy Deportes Copiapó necesita ser ese equipo competitivo y que pelee el ascenso”.