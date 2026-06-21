El Toro le dejó su lugar al curicano de 16 años, quien ya fue mundialista sub 17 con la selección chilena y despierta muchas expectativas en el entrenador de la Franja. "Hará una carrera terrible", anticipó Garnero.

Amaro Pérez tuvo un día que no olvidará en el claro triunfo que Universidad Católica consiguió ante Deportes Copiapó en la Copa Chile, pues vivió su debut y lo hizo tras reemplazar al mismísimo Fernando Zampedri en el césped sintético del estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Faltaban ocho minutos para cumplir el tiempo regular del encuentro cuando Daniel Garnero decidió propiciar el estreno profesional del promisorio delantero de 16 años. Es curicano y ya ha tenido experiencia en la selección chilena juvenil: jugó el Sudamericano y el Mundial Sub 17 en 2025.

Y genera mucha esperanza en el director técnico de la Franja, quien lo elogió con estas palabras tras el duelo frente al León de Atacama. “Vino hace poquito, lo estamos llevando. Es un chico con una proyección muy buena. Es muy joven, pero estamos muy ilusionados”, manifestó Garnero.

El ingreso de Amaro Pérez en la Universidad Católica. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Aunque le puso el freno a las opiniones desmesuradas con este novel talento. “Creo que todavía le falta para poder competir en primera división. Pero que inicie de esta manera, con un resultado a favor y entrando por Zampedri. Esto será histórico”, se animó a anticipar el exseleccionador de Paraguay. Sabe que Pérez tiene un gran potencial.

Daniel Garnero y Fernando Zampedri, quien le dejó su lugar al joven Amaro Pérez. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

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Garnero bendice a Amaro Pérez, quien se estrenó por Zampedri: “Hará una carrera terrible”

Amaro Pérez reemplazó a Fernando Zampedri en Universidad Católica, que pudo llenar de goles al León de Atacama, pero la buena actuación del portero argentino Nicolás Temperini evitó un marcador más amplio que el 3-0 que finalmente se dio.

Amaro Pérez en acción durante su estreno ante Deportes Copiapó. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Para Garnero, no quedan dudas del gran futuro que tiene el curicano. “Amaro hará una carrera terrible y cuando digan que en el primer partido reemplazó al goleador histórico del club, verás que estamos viviendo historia”, aseguró el DT, quien fue campeón ocho veces en el fútbol paraguayo.

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“Tiene una proyección de jugador de mucho tiempo para primera división y en el exterior también”, sentenció el otrora enganche de Independiente de Avellaneda, quien también jugó en la UC durante la temporada 1996. Garnero sabe que la mesura es clave para llevar al promisorio atacante. Pero cree que la cantera de la Franja tiene una joya. El tiempo dirá…

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Así va la tabla del Grupo B en la Copa Chile 2026

Con apenas un partido en la competencia, Universidad Católica quedó como escolta de Deportes Copiapó, que ya tiene tres juegos en el Grupo B. San Luis de Quillota y Everton de Viña del Mar completan la zona.