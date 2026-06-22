Sigue la acción en el Mundial 2026. Hoy lunes 22 de junio salen a la cancha Argentina, Francia y Noruega en un día cargado de emoción.

Continúa la acción en el Mundial 2026 y se viene un día cargado de partidazos. Este lunes 22 de junio, sigue el desarrollo de la fecha 2 de la fase de grupos y salen a la cancha Argentina y Francia.

La pelotita comienza a rodar justamente con la Albiceleste, que enfrenta a Austria a las 13:00 horas en el Grupo J. La Scaloneta, con Lionel Messi a la cabeza, busca otro triunfo en la Copa del Mundo.

Un poco más tarde, a las 17:00 horas, es el turno del subcampeón del mundo. Francia choca con Irak por el Grupo I. Los galos buscarán una nueva victoria para acercarse a los 16avos de final de la competencia.

Por si fuera poco, a las 20:00 horas se viene otro partido de Erling Haaland en la Copa del Mundo. Noruega enfrenta a Senegal en lo que promete ser un partidazo en el Grupo I.

Cerrando la acción del día tendremos el partido entre Jordania y Argelia a las 23:00 horas. Dos equipos que perdieron en la fecha 1 buscarán su primera celebración en el Mundial 2026.

Recuerda que todo sobre el evento se puede conocer en la Guía del Mundial, de Redgol.

Noruega también vuelve a la cancha hoy 22 de junio | Getty Images

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Mundial 2026: los partidos de este lunes 22 de junio y dónde verlos

Argentina vs Austria. Grupo J. 13:00 horas.

Transmite: Chilevisión, D Sports, Paramount+ y Disney+.

Francia vs Irak. Grupo I. 17:00 horas.

Transmite: D Sports y Paramount+.

Noruega vs Senegal. Grupo I. 20:00 horas.

Transmite: Chilevisión, D Sports y Paramount+.

Jordania vs Argelina. Grupo J. 23:00 horas.

Transmite: D Sports y Paramount+.