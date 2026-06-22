El entrenador de la Albiceleste analizó los dichos de su colega en la previa al partido de este lunes ante Austria.

Una polémica se originó en el Mundial 2026 por las declaraciones del entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, quien apuntó al estilo de juego del actual campeón, Argentina.

El italiano fue punzante en su análisis sobre el estilo de juego de la Albiceleste: “va a ser un Mundial de intensidad y Argentina no juega un fútbol de alta intensidad“.

Fueron las palabras del director técnico del Scratch, las que fueron respondidas por Lionel Scaloni, en la previa al duelo de este martes de Argentina ante Austria en Dallas.

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Scaloni no se complica por las críticas de Ancelotti en el Mundial

El chofer de la “Scaloneta” habló en conferencia de prensa y una de las preguntas que le hicieron tuvo directa relación con los dichos del italiano, lo que no molestó para nada al ex lateral derecho.

“Lo que pasa es que entendí muy bien lo que quiso decir y lo dijo de una buena manera. Lo que pasa es que ahora decimos que dice algo malo, pero nos puso bien“, expresó Scaloni.

Lionel Scaloni en la previa al partido de Argentina vs Austria. (Photo by Stacy Revere/Getty Images)

“Lo que pasa es que pensamos que habló mal, pero lo entendí bien. Entiendo que fue un halago más que una crítica, porque así lo entiendo y estoy segurísimo de eso”, agregó.

Argentina intentará mostrar su juego diferente en el Mundial 2026 este lunes, cuando se mida con Austria, buscando la clasificación a la fase de eliminación directa.

En síntesis

El entrenador Carlo Ancelotti criticó que Argentina no juega un fútbol de alta intensidad.

criticó que no juega un fútbol de alta intensidad. El director técnico Lionel Scaloni respondió que tomó los dichos como un halago.

respondió que tomó los dichos como un halago. La selección de Argentina enfrenta a Austria este martes en Dallas por el Mundial 2026.

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¿Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Austria por el Mundial 2026?

El partido entre Argentina y Austria por el Mundial 2026 se jugará este lunes 22 de junio, a partir de las 13:00 horas de Chile en Dallas.