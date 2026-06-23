Panamá y Croacia buscan sus primeros puntos en el Mundial 2026 en un partido clave por el Grupo L.

La segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026 continúa este martes con el choque entre Panamá y Croacia, dos selecciones que necesitan sumar debutar con una derrota en la cita planetaria.

Los Canaleros vienen de caer por la cuenta mínima ante Ghana, mientras que los croatas fueron superados por Inglaterra en un intenso 4-2. Por lo mismo, ambos llegan obligados a ganar para mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Cecilio Waterman va por la revancha en la segunda fecha del Mundial 2026 – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Panamá vs. Croacia?

Panamá se enfrenta a Croacia este martes 23 de junio, desde las 19:00 hrs de Chile , en el Estadio Toronto de Canadá, por el grupo L de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Grupo L del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

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En resumen…