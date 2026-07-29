La Copa del Mundo 2026 significó el último baile para muchas leyendas del fútbol actual. Así lo confirmó una figura que le puso fecha a su retiro de este deporte.

Los años pasan y muchas veces recuerdan que la carrera de los jugadores es demasiado corta. Por esta razón, era sabido que la cita planetaria que se realizó en Norteamérica podría marcar el fin de una era y con el correr de los días, esto se va confirmando.

El crack mundial que dice adiós

Manuel Neuer no solo es considerado uno de los mejores jugadores de los últimos años, sino que entra en la pelea por ser el arquero más destacado de la historia. Ese es el nivel que tiene el alemán que sigue defendiendo la portería de Bayern Múnich.

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Neuer estuvo con Alemania en el Mundial 2026, donde quedaron eliminados en 16avos de final con Paraguay. Si bien era sabido que esta había sido su última función con los teutones, ahora anunció que al final de la temporada 2026/2027 colgará los guantes.

“Quizá habría dejado de jugar en el 85 % de los casos, pero en este equipo, con el staff y el equipo de entrenadores, es simplemente divertido. Estamos a la altura con este equipo. Por eso, este equipo y la estructura que tenemos en el club han supuesto ese 15 % que me ha llevado a decir que, sin duda, tengo que seguir adelante“, indicó el histórico arquero de 40 años a los medios, explicando su motivación a seguir un año más.

Neuer defenderá por último año a Bayern Múnich. Imagen: Getty

“Cuando juego, no pienso en que esta podría ser mi última temporada. Da igual si ha sido la última vez que he estado en uno u otro estadio. Pero todo apunta a que lo dejaré al final de la temporada“, cerró el formado en Schalke 04.

De esta manera, el ganador de dos UEFA Champions League y una Copa del Mundo en Brasil 2014, no seguirá atajando más allá del 2027. Bayern Múnich intentará despedir como corresponde a su ídolo, ganándolo todo en esta última campaña que está por iniciar.