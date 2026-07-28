Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol internacional

Campeón del mundo hace añicos futbolísticamente a Argentina tras el Mundial: “Un mal ejemplo”

Rudi Voller asegura que Argentina "es un mal ejemplo" y que aparte de Lionel Messi no tiene mejores jugadores que Alemania.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Argentina fue criticada por el alemán Rudi Voller
© Getty ImagesArgentina fue criticada por el alemán Rudi Voller

En el Congreso Internacional de Entrenadores, el alemán Rudi Voller le pegó muy duro a Argentina por la Copa del Mundo que realizaron. Eso a pesar de haber llegado a la final.

Voller, que en el 2007 llevó a Arturo Vidal al Bayer Leverkusen, dejó en claro es es que “no quiero un equipo alemán que juegue como Argentina” y explicó que “cuando dije que en Alemania necesitamos defender mejor, Mucha gente puso a los argentinos como modelo”

Ahí mantuvo su postura. “Me pareció un mal ejemplo. De repente, los argentinos se convirtieron en la referencia. Me pareció una discusión un tanto hipócrita”, sostuvo.

Esto porque asegura que lo planteado por Argentina es feo. “Lo de ellos no tuvo nada que ver con el fútbol. Sí, son campeones del mundo y esta vez son subcampeones, pero realmente no entiendo esos elogios hacia ellos de parte de tanta gente“, explica.

Rudi Voller estuvo junto a Alemania en el Mundial 2026

Rudi Voller estuvo junto a Alemania en el Mundial 2026

El fútbol de España por sobre el de Argentina

El campeón del mundo en Italia 90 dijo que “aparte de Lionel Messi, que es extraordinario y a quien todo el mundo deseaba este título mundial, que nadie me diga que los argentinos son mejores que nosotros”.

Más de 2,1 millones de visualizaciones: Marc Cucurella sorprende al cumplir promesa tras ganar el Mundial

ver también

Más de 2,1 millones de visualizaciones: Marc Cucurella sorprende al cumplir promesa tras ganar el Mundial

De hecho Voller comparó a las dos selecciones finalistas del Mundial 2026. “España merece los elogios, y los ingleses también defendieron muy bien”, explicó.

Tampoco quiso ser tan duro con su país. “Que no sabemos defender no lo he dicho. Podemos y debemos defender mejor, eso es un hecho, y empieza desde arriba o en el centro del campo”, explicó.

Lee también
Estuvo en la final del Mundial 2026 y ahora anuncia su abrupto retiro
Mundial 2026

Estuvo en la final del Mundial 2026 y ahora anuncia su abrupto retiro

"Lo siento": La triste carta de Lionel Scaloni en Argentina
Mundial 2026

"Lo siento": La triste carta de Lionel Scaloni en Argentina

La nueva canción de los argentinos contra Chile tras el Mundial
Mundial 2026

La nueva canción de los argentinos contra Chile tras el Mundial

"El Mundial terminó con Inglaterra": Curiosa frase de Di María
Mundial 2026

"El Mundial terminó con Inglaterra": Curiosa frase de Di María

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo