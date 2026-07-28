Rudi Voller asegura que Argentina "es un mal ejemplo" y que aparte de Lionel Messi no tiene mejores jugadores que Alemania.

En el Congreso Internacional de Entrenadores, el alemán Rudi Voller le pegó muy duro a Argentina por la Copa del Mundo que realizaron. Eso a pesar de haber llegado a la final.

Voller, que en el 2007 llevó a Arturo Vidal al Bayer Leverkusen, dejó en claro es es que “no quiero un equipo alemán que juegue como Argentina” y explicó que “cuando dije que en Alemania necesitamos defender mejor, Mucha gente puso a los argentinos como modelo”

Ahí mantuvo su postura. “Me pareció un mal ejemplo. De repente, los argentinos se convirtieron en la referencia. Me pareció una discusión un tanto hipócrita”, sostuvo.

Esto porque asegura que lo planteado por Argentina es feo. “Lo de ellos no tuvo nada que ver con el fútbol. Sí, son campeones del mundo y esta vez son subcampeones, pero realmente no entiendo esos elogios hacia ellos de parte de tanta gente“, explica.

Rudi Voller estuvo junto a Alemania en el Mundial 2026

El fútbol de España por sobre el de Argentina

El campeón del mundo en Italia 90 dijo que “aparte de Lionel Messi, que es extraordinario y a quien todo el mundo deseaba este título mundial, que nadie me diga que los argentinos son mejores que nosotros”.

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De hecho Voller comparó a las dos selecciones finalistas del Mundial 2026. “España merece los elogios, y los ingleses también defendieron muy bien”, explicó.

Tampoco quiso ser tan duro con su país. “Que no sabemos defender no lo he dicho. Podemos y debemos defender mejor, eso es un hecho, y empieza desde arriba o en el centro del campo”, explicó.