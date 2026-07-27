El esloveno Slavko Vincic, quien fue el encargado de arbitrar en el triunfo de España sobre Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026, puso fin a su extensa carrera como juez.

El Mundial 2026 marcó el punto final en la carrera de varios actores del fútbol. Jugadores y entrenadores decidieron que la cita planetaria realizada en Estados Unidos, México y Canadá sea su último baile, aunque también lo fue para otros.

Y es que también algunos árbitros decidieron colgar el silbato en este torneo, poniendo fin a años y años impartiendo justicia en sus diferentes ligas. Sin embargo, hay uno en particular que llamó bastante la atención.

Hablamos del juez esloveno Slavko Vincic, quien arbitró la gran final en Nueva York que España le ganó a Argentina. Tras una notable carrera, el juez FIFA decidió que hasta acá no más llegaron sus años de drástico.

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El árbitro de la final del Mundial 2026 se retira

Fue el sitio oficial de la Federación eslovena de Fútbol (NZS) el que confirmó esta noticia, señalando que “una semana después de la final de la Copa del Mundo en EE. UU., Slavko Vincic ha puesto fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la cima de este deporte”.

“Consolidó su estatus como uno de los mejores árbitros de la historia”, agregaron, además de valorar que la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo eligió como el mejor árbitro del Mundial 2026.

El juez Slavko Vincic fue uno de los mejores árbitros en el pasado Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Cabe destacar que Vinci en el 2022 dirigió la final de la Europa League entre Eintracht Frankfurt y Glasgow Rangers, mientras que en el 2024 pitó en la final de la a Champions League entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

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En síntesis