Sergio Jadue puede regresar a Chile: ¿es posible verlo otra vez en el fútbol nacional?

Jadue está castigado de por vida por FIFA por ser un dirigente corrupto, por lo que no tiene chances de involucrarse en el fútbol a no ser que se aferre a algún vacío legal.

La justicia chilena determinó el sobreseimiento de Sergio Jadue, tras cargos por apropiación indebida y declaración maliciosa de impuestos. Esto debido a que prescribieron esos asuntos tras 10 años.

Un asunto que permite al ex presidente de la ANFP regresar a Chile, como lo señaló el fiscal Marco Antonio Paredes, de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.

“Obviamente puede volver a Chile, no tendría orden de detención judicial”, señaló, aunque dejó claro que primero debe clarificar sus temas en Estados Unidos, donde reside hace casi 11 años como testigo del FBI.

“En Estados Unidos tiene otros cargos y eso es materia de la soberanía de Estados Unidos”, manifestó Paredes sobre el futuro del ex dirigente.

Jadue no puede estar involucrado nunca más en el fútbol según la FIFA

Sergio Jadue está inhabilitado por FIFA, pero…

Sergio Jadue puede volver a Chile, donde no podría ejercer ningún cargo como dirigente en el fútbol debido a un castigo de por vida que indicó la FIFA en el 2015.

“El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente, presidido por Hans-Joachim Eckert, ha inhabilitado de por vida al Sr. Sergio Jadue, ex vicepresidente de la CONMEBOL, ex presidente de la Federación de Fútbol de Chile y ex miembro de la Comisión de Asociaciones de la FIFA, y al Sr. Luis Bedoya, ex miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, ex vicepresidente de la CONMEBOL y ex presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quienes no podrán realizar actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otro tipo), tanto en el ámbito nacional como internacional”, indicaron en un comunicado.

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Si bien se podría buscar un vacío para que Jadue vuelva a involucrarse en el fútbol siendo accionista de un club, por ejemplo, lo cierto es que la orden del órgano rector del fútbol mundial es clara.

Además debe imperar el sentido común, por lo que en caso de querer regresar a Chile, deberá buscar un trabajo alejado del fútbol.